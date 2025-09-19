續航力達 21 天 + 鈦合金錶身， HUAWEI WATCH GT 6 / GT 6 Pro 登場！

HUAWEI 正式向全球市場推出全新 HUAWEI WATCH GT 6 及 GT 6 Pro 智能手錶，今代隨了延續了靚仔的外型設計外，更帶來破紀錄的超長續航力以及一系列健康監測功能。

HUAWEI WATCH GT 6 設有 41mm 及 46mm 兩種尺寸選擇，而 Pro 版本則僅推出 46mm 款式。新系列保留銳角幾何設計語言，錶身線條更為精煉流暢，相比上代 GT 5 系列顯得更為精緻。標準版特別設有 41mm 型號，專為追求時尚造型的女性用戶而設。

錶殼設計方面，41mm 版本採用圓形錶殼，而 46mm 版本則配備八邊形錶殼，內錶圈均統一為圓形設計。兩款型號分別搭載 1.32 吋及 1.47 吋 AMOLED 熒幕，提供高解像度的鮮明畫質。

Pro 型號的顯示面積較前代更大，峰值亮度高達 3000 nits，並選用藍寶石水晶玻璃錶面，配合航天級鈦合金錶殼，既輕巧又極具抗磨耐用特性。加上硬金屬塗層技術，使手錶同時支援 IP69 及 6 ATM 等級防水防塵功能。

續航力一直是 HUAWEI WATCH GT 系列的強項，而 GT 6 系列更將此優勢進一步提升。46mm 版本在正常使用模式下可提供長達 12 天電池續航，若開啟省電模式，更可延長至 21 天。至於 41mm 版本則在正常模式下可使用一星期，省電模式下則能運作長達兩星期。如此出色的續航表現，歸功於全新高矽負極電池技術，令能量密度大幅提升 37%，電池壽命比上一代倍增。

健康與健身功能方面，HUAWEI WATCH GT 6 系列引入專為單車愛好者設計的虛擬騎行功能，並提供多項專業數據分析以提升運動表現。同時，用戶亦可透過新錶進行心電圖 ECG、睡眠、心率、血氧 SpO2 等全面健康監測。

價格方面，HUAWEI WATCH GT 6 46mm 及 41mm 版本定價由 229.99 英鎊起，視乎錶帶選擇及是否 Outdoor 版本而有所不同。至於 WATCH GT 6 Pro 則由 329.99 英鎊起，同樣提供多款錶帶選配。