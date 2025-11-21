缺乏指標 歐股小漲小跌

阿里巴巴(09988.HK)將於下周二(25日)公布截至今年9月底止的2026財年第二財季業績。受餐飲「外賣大戰」(綜合11間券商預測，阿里巴巴2026財年第二財季即時零售經調整錄EBITA虧損350億至380億元，中位數為367億人民幣)、即時電商競爭及人工智能相關投入影響，本網綜合8間券商預測，阿里巴巴2026財年第二財年非公認會計準則淨利潤料介乎82.38億至112億元人民幣，對比去年同期365.18億元人民幣，按年下跌69.3%至77.4%，中位數82.38億元人民幣，按年跌77.4%。 投資者將關注阿里雲業務收入增速(公司早前稱正推動為期三年的3,800億元人民幣「AI+雲」投資計劃，並透露會追加投入)，大摩指要留意要業績中「所有其他(All others)」部份(包括了千問大模型訓練及旗下業務經調整EBITA虧損)，市場亦將聚焦相關業務及資本支出趨勢最新指引、餐飲外送與即時電商最新競爭、量化即時電商與淘天集團的協同效應、即時電商對客戶管理收入增長的增量貢獻、即時零售單位經濟改善趨勢。 ---------------------------------------------

AASTOCKS ・ 11 小時前