缺乏指標 歐股小漲小跌

英偉達狂飆變跳水 「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭英偉達 (NVDA) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管英偉達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。鉅亨網 ・ 22 小時前
市場快訊》從大漲到翻黑：美股昨夜急轉直下的三大誤會
昨天的美股走勢可說是「從歡騰到緊張」，原本在輝達亮眼財報、Google 釋出震撼市場的 AI 新應用帶動下大幅走高，但盤中情緒急轉，終場反而收跌。不少投資人一時間摸不著頭緒：消息這麼好，市場到底在怕什麼？ 1. 甲骨文債務被錯當成鉅亨網 ・ 12 小時前
《大行》阿里巴巴(09988.HK)投資評級及目標價(表)
阿里巴巴(09988.HK)將於下周二(25日)公布截至今年9月底止的2026財年第二財季業績。受餐飲「外賣大戰」(綜合11間券商預測，阿里巴巴2026財年第二財季即時零售經調整錄EBITA虧損350億至380億元，中位數為367億人民幣)、即時電商競爭及人工智能相關投入影響，本網綜合8間券商預測，阿里巴巴2026財年第二財年非公認會計準則淨利潤料介乎82.38億至112億元人民幣，對比去年同期365.18億元人民幣，按年下跌69.3%至77.4%，中位數82.38億元人民幣，按年跌77.4%。 投資者將關注阿里雲業務收入增速(公司早前稱正推動為期三年的3,800億元人民幣「AI+雲」投資計劃，並透露會追加投入)，大摩指要留意要業績中「所有其他(All others)」部份(包括了千問大模型訓練及旗下業務經調整EBITA虧損)，市場亦將聚焦相關業務及資本支出趨勢最新指引、餐飲外送與即時電商最新競爭、量化即時電商與淘天集團的協同效應、即時電商對客戶管理收入增長的增量貢獻、即時零售單位經濟改善趨勢。 ---------------------------------------------AASTOCKS ・ 11 小時前
港股火熱IPO「後遺症」顯現 年內還將面臨逾1900億港元解禁衝擊
【彭博】— 以寧德時代、恆瑞醫藥為代表的一批公司在今年年底前面臨限售港股集中解禁，給近期走勢出現疲態的香港股市再添新的壓力。Bloomberg ・ 1 天前
比特幣再摔5%！逾22萬人爆倉 8.14億美元一夜蒸發 專家：8.5萬大關成生死線
最新數據顯示，加密貨幣市場周四 (20 日) 延續逾一個月以來的跌勢，比特幣(BTC) 自 4 月以來首度跌破 8.7 萬美元，跌幅逾 5%，且加密貨幣全網 24 小時超過 2鉅亨網 ・ 18 小時前
大茶飯│恒指的死亡筆記又來了（青冰）
恒指公司在9月納入泡泡瑪特（9992）後，股價在兩個零月已累跌35%，非常嚇人，不禁令人慨嘆一聲，恒指公司的死亡筆記果然係勁，連今年曾暴升280%的股王也要跪低。Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
傳美國銀行界擱置200億美元救助阿根廷計劃
《華爾街日報》引述消息人士報道，摩通(JPM)、美銀(BAC)及花旗(C)向阿根廷提供的200億美元救助計劃已被擱置，因阿根廷總統Javier Milei在上月的國會選舉中獲勝，帶動阿根廷披索及國債反彈。AASTOCKS ・ 11 小時前
日元貶太兇 日本央行委員暗示12月將升息
日本央行政策委員會審議委員小枝淳子暗示，最快下個月就可能升息，原因是日元跌至近 10 個月低點後，利率「正常化」勢在必行。 小枝淳子 20 日在日本北部新潟向當地企業領袖演講時表示：「鑒於實質利率遠低於正常水準的情況下，我認為央行需要推進利率正常化。」 市場普遍鉅亨網 ・ 1 天前
小米(01810.HK)續跌3%創逾七個月低 摩通估抄底時機未到
小米-W(01810.HK)業績公布後弱勢未止，繼上日(19日)大成交跌4.8%後，今早(20日)輕微低開後跌幅擴大，最低見37.3元創今年4月以來逾七個月低。現報37.54元，跌3.3%，成交2.05億股，涉資77.7億元。 小米前日(18日)收市後公布第三季業績，以非國際財務報告準則(non-IFRS)計，第三季經調整淨利潤按年增80.9%至113.11億元人民幣(下同)，創歷史新高，且表現優於本網綜合15間券商預測介乎95.1億至105.57億上限。季內，小米汽車業務首次錄得季度盈利，利潤約為7億元。 摩通指，小米股價過去六個月明顯跑輸恒生科技指數，主要由於核心盈利增長放緩，以及市場對新能源車的情緒轉為悲觀，認為目前抄底小米的時機未到，需等待市場對核心業務盈利預期進一步下調，摩通對其目標價由50港元降至45港元，評級「中性」。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《美股》道指蒸發逾700點升幅後倒跌270點 納指挫1% AI股再遭拋售
美股午市隨英偉達(NVDA.US)走勢急轉直下，道指早段717點的升幅全數蒸發，並轉跌約270點或0.6%；納指亦下跌230點或1%；標普500指數跌0.7%。 AI股再受沽壓，績優的英偉達曾漲超過6%，隨即迅速回落，最新跌近2%。AMD(AMD.US)跌逾5%。甲骨文(ORCL.US)跌約4%。 特斯拉(TSLA.US)、Alphabet(GOOG.US)升幅縮至不足1%，蘋果(AAPL.US)好淡爭持。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
大膽下注的人正在獲得回報！蘇姿丰：我不怕AI泡沫、只擔心投資不夠
據《華爾街日報》報導，超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰大膽發生稱不擔心 AI 泡沫，呼應輝達 (NVDA-US) 執行長前幾天的說法，並預測 AI 和資料中心運算市場到 2030 年將達到每年 1 兆美元規模。鉅亨網 ・ 5 小時前
港股IPO｜28股陸續解禁 規模達1900億元 寧德時代H股挫近8%
港股近期面臨多項不確定因素，其中之一便是多達28隻股份的禁售期陸續結束，其中寧德時代（3750）、醫藥龍頭恒瑞...BossMind ・ 1 天前
港股隨美股急挫一度跌跌逾500點 阿里巴巴曾挫逾4%、百度插逾6%
隔晚美股大幅波動，先升後插，道指收市倒跌386.51點，收45752.26點。港股周五初段受壓，恒指開市報25460點，跌375.15點，跌幅擴大至逾549點，曾見25283.71點，科指報5406點，挫3.02%，國指失守9000點大關，現跌2.1%。重磅科技股領跌，阿里巴巴(09988)挫4.199報148.3元，百度集團(09888)挫6.5%報106.5元，騰訊(00700)挫2.254%報607元。中芯國際(00981)挫逾4%。匯豐控股(00005)低開1.301%報106.2元，友邦保險(01299)推2.977%報76.7元。(SY)#恒指infocast ・ 17 小時前
德銀警告日本債匯齊跌引發資本外逃擔憂 讓人聯想到英國2022年危機
35%上方，而月初時約為3%。「這還不是恐慌性拋售，但殖利率在持續、緩慢而無情地上升，」Edwards寫道。「這場由日本引領的政府債券長期熊市，注定會扭轉過去40年股票和房地產市場估值過高的局面。」Saravelos表示，儘管日本央行和政府目前似乎對近期市場走勢保持容忍，但如果當前價格走勢持續，當局能否繼續保持沉默令人存疑。「我們將在未來幾周密切關注日本市場是否出現更大範圍的資本外逃跡象，」他說。「一個明顯信號將是當前價格走勢蔓延至疲軟的股市，以及日本國債與全球固定收益趨勢持續脫鉤。」原文標題Deutsche Bank Warns of Japan Capital Flight in Echo of UK CrisisMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 19 小時前
《績後》一文綜合大行於領展(00823.HK)業績後最新評級、目標價及觀點
領展(00823.HK)昨(20日)中午公布2026財年中期(截至今年9月底止中期)每基金單位分派按年減少5.9%，昨日股價跌6.4%，今早(21日)沽壓持續，盤中低見35.9元一度下挫近7.5%，半日收報35.96元下滑7.3%，成交額13.18億元。AASTOCKS ・ 15 小時前
反駁AI泡沫說 英偉達黃仁勳：「我看到截然不同的情況」
AI 巨頭英偉達週三 (19 日) 盤後發布備受矚目財報，營收與獲利全面優於華爾街預期，並釋出強勁的第四季銷售展望，打破人工智慧 (AI) 泡沫的擔憂。英偉達執行長黃仁勳稱，市場對最新一代 Blackwell 晶片的需求「大幅超出預期」。鉅亨網 ・ 1 天前
中期業績｜領展業績失望 中期息8年新低 股價兩日蒸發一成
領展(823)昨日公佈中期業績，亦是王國龍最後一次以行政總裁身份出席業績發佈會。但領展的中期業績令市場失望，中...BossMind ・ 14 小時前
財經｜港股弱勢未變 恒指再插逾500點
港股跟隨外圍走弱，在科技股領跌拖累下，恒指低開逾500點。 騰訊(00700)跌近2%；阿里(09988)跌逾3%；快手(01024)跌逾3%。 百度(09888)跌逾6%。Fortune Insight ・ 17 小時前
美股日誌｜標指結束4連跌 英偉達績優盤後漲
美股反覆回升，部份一次捱孤的科技股又買盤吸納，標普500指數結束四日跌勢，納斯達克指數跑贏大事，道瓊斯指數升不足50點。英偉達收市後公布業績。聯儲局上月會議，許多委員反對在下次會議再次減息，市場繼續調低減息預期。比特幣再與科技股背道而馳，又跌穿9萬美元。油價回落，紐約期油在60美元以下收市，美國再度推動俄羅斯停止侵略烏克蘭。Yahoo財經 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前