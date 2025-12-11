缺數力基建 港AI落後星6年 學者倡加快健全體系制度

民思政策研究所

AI人工智能發展為大趨勢，有本地研究認為，本港的AI發展仍存在一定限制；指香港雖在科技應用普及度與社會適應態度上均高居全球第一；卻因在資料跨境流通、法律制度協調及基礎設施等方面存在短板，在AI生態系統的發展甚至落後新加坡6年。建議當局統一AI監管及數據整理架構，建立國家級超算中心，善用大灣區優勢，實現後發者急起直追、彎道超車的可能。

民思政策研究所昨公布《香港的AI發展實力：成為亞洲第一的必要條件》研究報告，剖析本港在AI發展的競爭力。研究顯示，社會對高科技的適應態度今年升至全球第一；智能設備滲透率達96.3%，企業的「商業敏捷度」亦攀升至全球第7位，反映港企對AI使用的採納意願。首席研究員張達明表示，香港有足夠的社會條件發展AI，加上從2022年開始，政府亦有在推動不同範疇拓展AI作業，推動商界對AI的採納；本年的香港人力資源管理學會調查顯示，超過七成企業允許員工在工作中使用AI工具，反映僱主並不排斥員工使用AI。

研究亦同時發現，本港在資料跨境流通、法律制度協調及算力基礎設施等方面上，存在顯著短板。港府在網絡安全能力及私隱法律保障方面有顯著落後問題，加上目前當局無專門的AI法律，版權歸屬模糊；且本地AI人才供應長期短缺，對香港的AI發展造成中長期發展瓶頸；同時缺乏國家級算力基建，導致香港雖在國際貨幣基金組織AI準備指數中排名前二十，卻因無國家級超算中心，而過度依賴跨境雲端算力，受制於合規與地緣政治風險。張達明指，對比自2014年開始推動智慧國家計劃、建立電子政務基礎的新加坡，香港自2019至2022年才開始逐步啟動AI相關試點，直到2022年才急起直追，起步落後約6年。

張達明相信，未來十年的核心動力亦將為AI發展，屆時或須與新加坡正面競爭；建議當局加快推動人才培訓、建立國家級超算中心，及設立港版「AI Verify」等AI統一監管與測試標準的檢測工具，並善用大灣區等優勢，以實現彎道超車的可能。他直言，作為後發者，可以觀察他人之前失敗的地方，並在成功的方面加以努力，有信心本港能追上差距。行政會議成員、民思政策研究所長湯家驊則表示，香港的發展位置在於精益求精，應聚焦在重要方向，集中能力發展，相信要追趕其他競爭者並不困難。

