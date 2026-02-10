罐頭豬LuLu x 蓮香樓限定聯手！傳統茶樓遇上人氣 IP 新春打卡熱點

罐頭豬LuLu正式「進駐」近百年歷史的香港老字號蓮香樓，在尖沙咀店打造期間限定企劃，將傳統港式茶樓風情，變成一個集打卡、飲茶、買精品於一身的城市小旅行。

蓮香樓尖沙咀店特設「LuLu豬茶樓打卡位」，由店小Lu端着熱騰騰點心陪你飲茶，讓傳統茶樓瞬間變成人氣IP主題空間。​店內不同角落都可以找到LuLu豬的打卡擺設，在不同位置以不同造型「為你服務」。

活動期間，LuLu豬人偶亦會不定期快閃現身，賣點心與大家近距離見面，想遇見真人版LuLu豬，就要密切留意Instagram帳號 @toyzeroplus_hk 及 @luluthepiggy_hk 公布快閃詳情。

這次企劃除了打卡位，重點一定是期間限定商品。蓮香樓尖沙咀店會推出一系列「蓮香樓 x 罐頭豬LuLu」聯乘精品，將茶樓文化與LuLu豬的可愛形象帶回家。

5款限量聯乘T恤、2款多用途領巾及單肩布袋同步登場！這系列靈感源自港式茶樓與霓虹燈美學，融入LuLu豬中華料理造型，復古味滿載又不失型格。以獨特設計演繹港式茶樓時尚，限量供應，售完即止！





古早餐牌款T恤

霓虹燈洗水T恤

霓虹燈款式T恤

單色點心款T恤

點心紙款T恤

喜歡盲盒的粉絲，今次亦有專屬驚喜。「Lu家小館」系列盲盒由「星級名廚」LuLu豬主理，主題圍繞中華料理，由精緻小點到惹味主食、甜品通通收錄在內。​

系列當中包括多款人氣造型，如外酥裡嫩的「片皮鴨」、酸酸甜甜的「糖葫Lu」、以及熱氣騰騰的「火鍋Lu」等，一打開就令人食指大動。





另外，還有中式點心系列掛件盲盒、店員Lu日常壓克力掛件盲盒，以及美食探索家毛絨掛件盲盒等，利用軟綿綿質感還原不同中華料理，讓你自由配搭，打造屬於自己的「Lu家小館」。









罐頭豬LuLu x 蓮香樓 聯乘企劃

日期：2026年2月10日至4月9日

活動地點：蓮香樓尖沙咀店—九龍尖沙咀金巴利道25號

期間限定銷售點開放時間：

星期一至四：早上10時–晚上6時30分

星期五、 六 、日及公眾假期：下午2時 - 傍晚6時