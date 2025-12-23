罕見「糙面雲」現身香港 天空如海浪翻湧 雲底呈現波浪起伏︱Yahoo

相關相片於 12 月 20 日在東岸公園拍攝，由 Carlo Yuen 攝得。

【Yahoo新聞報道】天文台今日（23 日）在社交平台發文，表示天空近日出現罕見的「糙面雲」，雲層形態猶如波濤洶湧的海面，雲底呈現明顯的波浪狀起伏，畫面震撼。相關相片於 12 月 20 日在東岸公園拍攝，由 Carlo Yuen 攝得。

天文台介紹，糙面雲的特徵是在垂直方向高低起伏清晰，但水平方向的紋路較為混沌，缺乏規則組織，通常伴隨層積雲或高積雲出現。隨着光照度和雲層厚度變化，糙面雲可呈現出強烈的視覺效果，從地面仰望，雲底有時更會出現凸出的尖點。

糙面雲的一般特徵包括雲底呈波浪狀、結構較為粗糙及混沌，以及多數與層積雲或高積雲同時出現，屬相當罕見的雲層現象。

英國「賞雲會（The Cloud Appreciation Society）」早於 2009 年已提議把糙面雲當作獨立新雲種，雖然形成機制目前尚未被完全確定，但世界氣象組織經考量後已將其納入新版《國際雲圖》。