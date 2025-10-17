罕見公開婚後真實面 林心如嫁霍建華9年

▲林心如（如圖）嫁給霍建華9年，罕見公開婚後真實面，近日她在節目上分享，兩人有一個吵架鐵則，就是堅持不在女兒前吵，讓粉絲直呼：「好暖」。（圖／翻攝自IG loveruby_official）

[NOWnews今日新聞] 47歲林心如近日參加中國婚姻真人秀《再見，愛人》，難得敞開心胸，分享與老公霍建華結婚9年的婚姻點滴，並透露兩人的「吵架鐵則」，就是不在女兒面前吵架。她成熟又不失幽默的發言，節目播出後立刻登上熱搜，粉絲直呼：「心如姐根本人生成導師」！

夫妻相處難免摩擦 林心如笑稱：其實也算情趣

與霍建華結婚9年的林心如，育有8歲女兒「小海豚」。她坦言夫妻間難免有摩擦，但認為小鬧彆扭、偶爾吵架，其實也算是生活情趣。主持人笑問她是來「取經」還是「取材」，林心如妙回：「我是來避免犯錯的」，她形容節目像鏡子，透過觀察節目中其他夫妻的互動，可以反思自身，學著讓婚姻變得更好。

▲林心如（如圖）在節目上分享夫妻之間的鐵則，就是不在女兒面前吵架。（圖／翻攝自微博）

堅守「吵架鐵則」 絕不在女兒面前爭執

林心如也大方分享與霍建華的「吵架鐵則」，表示絕不在女兒面前爭執。她說：「我們都會忍到她睡著後才開始溝通，因為孩子不該看到爸媽吵架」。被問到高顏值夫妻，是否真的像偶像劇一樣浪漫吵架時，林心如笑翻回答：「不會那麼誇張啦」。

粉絲敲碗夫妻日常 大讚：根本人生導師

節目播出後，粉絲反應熱烈，瞬間留言區大讚：「心如姐感覺把婚姻經營得很好」、「夫妻倆不讓孩子看到吵架好暖」，也有人笑說：「夫妻這樣相處，根本是偶像劇劇情吧」，更有粉絲從林心如的談話中獲得啟發：「比喻成鏡子來避免犯錯，這句話太妙了，人生導師無誤」，不少人也敲碗，希望她多上節目分享夫妻日常：「拜託多分享一點！想看小海豚出鏡」。

