罕見「左旋蝸牛」現蹤紐西蘭 想交配超困難

[NOWnews今日新聞] 紐西蘭北島近日發現有著罕見左旋殼的「左旋蝸牛」，這種蝸牛因旋轉方向與大多數右旋蝸牛不同，在交配時需要將生殖孔貼合才能交換精子的情況下，只能與另一隻左旋蝸牛交配，紐西蘭地理雜誌特別為了這隻名叫Ned的蝸牛發起全國徵集伴侶活動，但想擺脫單身，機率只有4萬分之1。

根據美聯社報導，生活在紐西蘭北島的生物文學作家、插畫家克拉克森（Giselle Clarkson）在自家後花園除草整理時，發現了這隻相當罕見的左旋蝸牛，她表示，「我立刻意識到，不能就這麼把這隻蝸牛扔回雜草叢中」，她將左旋蝸牛的資訊給了當地紐西蘭地理雜誌的員工。

紐西蘭地理雜誌為了Ned發起了一場全國性的尋找伴侶活動， Ned的名字取自《辛普森家庭》中左撇子角色「魯肉王」（Ned Flanders），他曾開了一家名為「左撇子」（The Leftorium）的商店。

事實上，蝸牛是雌雄同體動物，性器官位於頸部，交配時需要雙方身體緊密貼合。克拉克森提到，「當1隻右旋蝸牛和1隻左旋蝸牛若想交配，牠們無法在正確的位置上向上滑動，所以1個左旋蝸牛，只能跟另1個左旋蝸牛交配。」

然而，左旋蝸牛算是相當少見，約4萬隻蝸牛中才會出現1隻，Ned的故事引起全球關注，但因紐西蘭具嚴格的生物安全管制，他國蝸牛無法進入到紐西蘭，意味著「異地戀」遙不可及，只能從紐西蘭國內下手。

紐西蘭地理雜誌為Ned發出伴侶徵集訊息，紐西蘭各地的民眾可以在自家的菜園、花圃和公園裡尋找另一隻左旋蝸牛，讓Ned有機會來會會牠，尋找蝸牛的最佳地點是白天潮濕、陰涼的地方，蝸牛也有可能在空曠的地方漫遊。若找到蝸牛，可把牠放進一個裝有菠菜的罐子裡。

不過，左旋蝸牛相當罕見，儘管收到了很多人為Ned加油打氣，希望他能好好活著，但目前仍未有任何其他左旋蝸牛的訊息。

事實上，左旋蝸牛徵伴侶的案例在2017年也曾發生，當時一隻英國左旋蝸牛Jeremy被發現，英國諾丁漢大學的研究人員，好心想幫忙Jeremy，在網路上發起了全球徵婚行動，希望能找到和傑瑞米相配的伴侶。當時英國薩福克郡和西班牙馬約卡島各發現了一隻左旋蝸牛，原都有機會成為Jeremy交配的對象，但兩隻分別叫做Lefty和Tomeu的左旋蝸牛送來和傑瑞米「交往」之後，卻先彼此自顧自地互相交配。

儘管被戴綠帽，Jeremy過世前還是順利與Tomeu交配，產下56隻小蝸牛，且全數都是右旋殼，

