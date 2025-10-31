斯圖加特，德國 - Media OutReach Newswire - 2025年10月31日 - 德國納高拍賣行呈獻罕見私人頂級名酒拍賣盛事，來自比洛家族（Monika and Horst Bülow）的珍藏佳釀。拍品超過1,800瓶，285個拍賣批次，涵蓋波雅克Pauillac與聖朱利安Saint-Julien傳奇酒莊及蘭斯Reims標誌性香檳，展現獨特來源與卓越品質。





罕見1800瓶珍藏佳釀｜德國納高拍賣行 Nagel Auctions 11月11日 斯圖加特開槌



藏品橫跨1970至2005年多個超凡年份，部分大瓶裝狀態完好，深受藏家青睞。核心名莊包括木桐·羅斯柴爾德（Lot 646 : Château Mouton Rothschild ）、靚次伯（Lot 597 : Château Lynch-Bages ）、雷歐威巴頓（Lot : 591 Château Léoville Barton ）及非凡嘉雅巴巴萊斯科（Lot 743 : Gaja Barbaresco ）。香檳則有庫克（Lot : 770 Krug ）及路易王妃水晶（Louis Roederer Cristal ）等罕見佳釀。





廣告 廣告

罕見1800瓶珍藏佳釀｜德國納高拍賣行 Nagel Auctions 11月11日 斯圖加特開槌



所有酒款均來自比洛家族私人藏品，存放於萊昂貝格Leonberg氣候控制酒窖，溫濕度嚴密監控，確保酒品真實性與卓越品質。



納高行政總裁法比奧·施特勞布（Fabio Straub ）表示：「此藏品精彩展現比洛家族卓越的品味與對頂級佳釀的堅定熱忱，我們深感榮幸，能將這批珍貴佳釀呈獻給全球收藏家與投資者。」



拍賣目錄及線上競投 詳情，請瀏覽www.auction.de。



本次比洛（Monika and Horst Bülow）家族拍賣的珍藏，不僅包括頂級佳釀，亦涵蓋現代、當代名畫與瑰麗珠寶等珍品。所有拍賣收益將全數捐贈予比洛基金會。



拍賣：2025年11月11日

预展：2025年11月7至10日 | 德國斯图加特

拍賣場次：

836 | 珠寶及名錶 （Lot 300-441) 德國時間10:00am

841 | 頂級佳釀 （Lot 500-785) 德國時間3:00pm

841 | 現代、當代名畫珍藏(Lot1000-1053）德國時間6:00pm

Hashtag: #德國納高 #葡萄酒拍賣 #精品葡萄酒 #波爾多葡萄酒 #香檳 #當代藝術拍賣 #現代藝術拍賣 #亞洲藝術拍賣 #珠寶拍賣



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於德國納高拍賣行

創立於 1922 年，納高拍賣行是德國最具領導地位的藝術拍賣行之一，以其深厚的傳統及在美術、古董和收藏品領域的專業實力聞名。公司總部設於巴登-符騰堡州首府斯圖加特，坐落於歐洲文化核心地帶。



納高每年舉辦兩場大型拍賣會，涵蓋藝術品、古董與珠寶等多元領域，並定期舉行現代與當代藝術、

亞洲藝術

及其他珍稀藏品的專場拍賣。



同時，納高在遺產與收藏清盤業務方面亦具備豐富經驗，長期為私人及機構委託人提供專業而周全的顧問服務。



憑藉深厚的專業團隊與對品質的一貫承諾，納高持續贏得全球收藏家的信賴，鞏固其作為國際藝術與文化遺產交易樞紐的地位。





新聞稿由客戶提供

