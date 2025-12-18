宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
置地公司與香港旅遊發展局攜手點亮 「冬日小鎮 · 中環」 以璀璨燈飾及豐富節日體驗 為香港核心地帶注入佳節氣息
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月18日 - 置地公司與香港旅遊發展局（旅發局）攜手呈獻2025「香港繽紛冬日巡禮」的重點活動 ——「冬日小鎮 · 中環」。今次的節日盛事為置地公司「體驗 即核心」的品牌理念賦予嶄新意義，同時為中環核心地帶注入璀燦光芒。此項合作傳承六十年的珍貴歷史，自一九六五年置地公司首次於遮打道舉辦大型節慶燈飾，開創了香港聖誕燈飾先河，今年再次以創新方式延續這份節日傳統。
由即日起至二零二六年一月四日，太子大廈連同七幢地標建築將幻化成「光影匯 · 中環」的夢幻舞台，以光影體驗巧妙連結置地公司旗下物業及周邊的公共空間。沿著遮打道「星光長廊」—— 香港最大型的三維戶外燈光天幕，一片金光閃爍的燈海和標記著不同年份的發光裝置，營造出迷人的光影大道。這條璀璨浪漫的長廊引領訪客走進置地廣塲中庭的「Noëlia at LANDMARK」魔法小鎮，細賞高達十一米的宏偉燈塔及全港最大型的互動祈願湖 ——「光之湖」。中環皇后像廣場花園搖身一變成爲「聖誕天地」，內設相等於六層高戶外聖誕樹及特色聖誕市集。市集提供多款節日主題美食、應節精品及節日工作坊，讓訪客盡情投入節日樂趣。此外，特設的「聖誕老人工作坊」手作體驗及由置地公司精心策劃的「魯道夫導賞團」，將帶領訪客發掘中環的歷史文化與傳統，感受濃厚的節日氣氛。
「冬日小鎮 · 中環」精彩節目
遮打道「星光長廊」
香港最大型的三維戶外燈光天幕為遮打道帶來華麗蛻變，化身成夢幻「星光長廊」。沿途超過三十棵樹木及行人天橋在夜幕下流光閃爍，遮打大廈入口上空的金光燈海伴隨著標記不同年份的發光裝置，溫暖光芒引領訪客踏入置地廣塲中庭。
聖誕老人美食市集及聖誕大道
皇后像廣場化身成「聖誕老人美食市集」及「聖誕大道」，十二間特色小屋帶來節慶美饌及佳節珍品。訪客可在六層樓高的聖誕樹襯托下，細味環球美食，搜羅精選手工藝品及節日裝飾。現場還有聖誕老人驚喜現身，以及充滿童趣的玩具主題裝置，為您締造完美的聖誕體驗。
「聖誕老人工作坊」
由置地公司主辦的「聖誕老人工作坊」適合大人小朋友一同參與，透過親手製作節日裝飾與個人化禮物，為佳節添上溫暖心意。精選活動包括適合親子同樂的聖誕馬賽克音樂盒工作坊、聖誕雪球工作坊，以及獨特的聖誕手工香薰石工作坊、牛仔布聖誕樹工作坊和新年招財貓生態球工作坊。
尋找完美聖誕手作：
https://reg.winterwonderlandincentral.com/zh-Hant/workshop/register
「魯道夫導賞團」
由置地公司精心策劃的「魯道夫導賞團」，將節日氛圍與中環的歷史文化完美結合。透過歷史與慶典的交織，細說香港置地為城市天際線留下的印記，帶領遊人以嶄新視角，探索中環的動人故事與隱世風景。
立即報名探索中環：
https://reg.winterwonderlandincentral.com/zh-Hant/tour/register
「光影匯 · 中環」
由太子大廈及七幢中環地標建築共同呈獻的「光影匯 · 中環」每晚七時三十分亮燈。建築外牆化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、動感動畫及節日音樂，打造創新的沉浸式光影表演。
「Noëlia at LANDMARK: Joy Begins with Giving」節日限定魔法小鎮
置地廣塲中庭年度最矚目的節日裝置「Noëlia at LANDMARK：Joy Begins with Giving」再度載譽登場。仰望半空，遊人會看到Noëlia 的貓頭鷹智者盤旋於高達十一米的宏偉燈塔，以及夢幻飛艇劃過天際的優雅身影。活動亮點更包括全港最大的互動祈願湖「光之湖」，刺激萬分的「星光滑梯」及「魔幻照相館」，與可愛的Noëlia小鎮居民合影，留下節日回憶。每隔三十分鐘，Noëlia將會有不容錯過的燈光匯演，整個小鎮將被點亮，在璀璨星光中閃耀生輝。
今個冬日，蒞臨中環核心地帶，展開一段難忘的冬日奇幻旅程。詳情及最新活動資訊，請瀏覽：https://winterwonderlandincentral.com/zh-Hant
Hashtag: #HongkongLand #置地公司
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
置地公司
置地公司為大型上市的物業發展、投資及管理集團，專注於開發、持有或管理位於亞洲主要城市的尊尚綜合物業，包括甲級寫字樓、高端零售、住宅及酒店項目。置地公司管理超過400 億美元資產，旗下高端綜合地產組合包括營運逾128萬平方米及開發100萬平方米的物業，當中包括位於香港、新加坡與上海的旗艦級項目。旗下物業獲得行業領先的綠色建築認證，吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。置地公司於1889年成立，秉持⾧遠發展視野，與資本夥伴共同投入重大投資，並聚焦於能為租戶、顧客及投資者創造最大價值的資產組合。置地控股有限公司在倫敦證券交易所擁有第一上市地位，同時亦在新加坡及百慕達作第二市。置地公司乃怡和集團成員之一。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
《戀愛自由式》舊照瘋傳 黎諾懿黃宗澤蕭正楠變黑人？網民爆笑留言：去非洲探訪啫
歲月是把殺豬刀，這是多少人的青春集體回憶？TVB於2003年播出的偶像劇《戀愛自由式 》，當年一眾年輕新星迷倒許多學生粉絲。22年後有網民在Threads貼出舊照，留言指「後面幾個黑人牙膏廣告嚟？？？？」，一張舊照即時成為熱爆帖，除了引來網民熱烈討論，連主角之一的傅穎親自回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
持刀搶劫｜中環持刀搶劫案 找換店被劫10億日圓
今早中環發生持刀搶劫案，一名找換店職員報稱在皇后大道中對開街頭，遭4名男子持刀搶劫，被劫走10億日圓（近5,000萬港元），現時有一名涉案者被捕。BossMind ・ 5 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 11 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
文詠珊Janice Man產後首現身出席婚禮 極速修身回復狀態
現年36歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到今年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，佢出席商人張俊傑婚禮，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速修身，身形同生BB之前差別不大。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 14 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 2 天前
婚配公司指香港男女失衡嚴重 籲女士放寬擇偶條件否則「渴死」
消委會日前分享有關交友配對的投訴個案。香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早(17日)在商台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但香港男女比例失衡，以女士在沙漠堅持要飲名牌樽裝水作比喻，最後只會「渴死」，因此認為香港女性需要放寬要求。 性別比例差距為16am730 ・ 1 天前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 8 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
朱慧敏一家為愛女Shera迎接2歲生日 一對可愛子女萌爆搶Fo
朱慧敏（Queenie）與醫生丈夫婚後育有一對子女，最近為愛女SheRa慶祝2歲生日，並分享慶生影片，囡囡SheRa和囝囝Aten都又乖又可愛！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 6 小時前
黎明59歲生日｜由對婚姻遲疑到再次相信愛情，回顧金句王的愛情語錄：拍拖就如同撞鬼，都很講緣分
12月11日迎來59歲生日的黎明，由九十年代初出道，當時高大、帥氣又冷酷的外表，就讓他瞬間成為萬人迷。在步入婚姻之前，幾乎他的緋聞女友都是香港小姐和模特兒級數的漂亮佳人。1993年黎明拍攝《原振俠》後和李嘉欣交往；在1997年，他被拍到和大美人金喜善約會；1998年拍攝《玻璃之城》後，就有傳他和舒淇開始戀愛。在和樂基兒的四年婚姻結束後，被問及對感情的想法，他拋下經典的一句：「拍拖就如同撞鬼，都很講緣分！」Yahoo Style HK ・ 11 小時前