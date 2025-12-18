置地公司與香港旅遊發展局攜手點亮 「冬日小鎮 · 中環」 以璀璨燈飾及豐富節日體驗 為香港核心地帶注入佳節氣息

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月18日 - 置地公司與香港旅遊發展局（旅發局）攜手呈獻2025「香港繽紛冬日巡禮」的重點活動 ——「冬日小鎮 · 中環」。今次的節日盛事為置地公司「體驗 即核心」的品牌理念賦予嶄新意義，同時為中環核心地帶注入璀燦光芒。此項合作傳承六十年的珍貴歷史，自一九六五年置地公司首次於遮打道舉辦大型節慶燈飾，開創了香港聖誕燈飾先河，今年再次以創新方式延續這份節日傳統。





遮打道「星光長廊」

由即日起至二零二六年一月四日，太子大廈連同七幢地標建築將幻化成「光影匯 · 中環」的夢幻舞台，以光影體驗巧妙連結置地公司旗下物業及周邊的公共空間。沿著遮打道「星光長廊」—— 香港最大型的三維戶外燈光天幕，一片金光閃爍的燈海和標記著不同年份的發光裝置，營造出迷人的光影大道。這條璀璨浪漫的長廊引領訪客走進置地廣塲中庭的「Noëlia at LANDMARK」魔法小鎮，細賞高達十一米的宏偉燈塔及全港最大型的互動祈願湖 ——「光之湖」。中環皇后像廣場花園搖身一變成爲「聖誕天地」，內設相等於六層高戶外聖誕樹及特色聖誕市集。市集提供多款節日主題美食、應節精品及節日工作坊，讓訪客盡情投入節日樂趣。此外，特設的「聖誕老人工作坊」手作體驗及由置地公司精心策劃的「魯道夫導賞團」，將帶領訪客發掘中環的歷史文化與傳統，感受濃厚的節日氣氛。



「冬日小鎮 · 中環」精彩節目



遮打道「星光長廊」



香港最大型的三維戶外燈光天幕為遮打道帶來華麗蛻變，化身成夢幻「星光長廊」。沿途超過三十棵樹木及行人天橋在夜幕下流光閃爍，遮打大廈入口上空的金光燈海伴隨著標記不同年份的發光裝置，溫暖光芒引領訪客踏入置地廣塲中庭。



聖誕老人美食市集及聖誕大道



皇后像廣場化身成「聖誕老人美食市集」及「聖誕大道」，十二間特色小屋帶來節慶美饌及佳節珍品。訪客可在六層樓高的聖誕樹襯托下，細味環球美食，搜羅精選手工藝品及節日裝飾。現場還有聖誕老人驚喜現身，以及充滿童趣的玩具主題裝置，為您締造完美的聖誕體驗。



「聖誕老人工作坊」



由置地公司主辦的「聖誕老人工作坊」適合大人小朋友一同參與，透過親手製作節日裝飾與個人化禮物，為佳節添上溫暖心意。精選活動包括適合親子同樂的聖誕馬賽克音樂盒工作坊、聖誕雪球工作坊，以及獨特的聖誕手工香薰石工作坊、牛仔布聖誕樹工作坊和新年招財貓生態球工作坊。



尋找完美聖誕手作：

https://reg.winterwonderlandincentral.com/zh-Hant/workshop/register



「魯道夫導賞團」



由置地公司精心策劃的「魯道夫導賞團」，將節日氛圍與中環的歷史文化完美結合。透過歷史與慶典的交織，細說香港置地為城市天際線留下的印記，帶領遊人以嶄新視角，探索中環的動人故事與隱世風景。



立即報名探索中環：

https://reg.winterwonderlandincentral.com/zh-Hant/tour/register



「光影匯 · 中環」



由太子大廈及七幢中環地標建築共同呈獻的「光影匯 · 中環」每晚七時三十分亮燈。建築外牆化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、動感動畫及節日音樂，打造創新的沉浸式光影表演。



「Noëlia at LANDMARK: Joy Begins with Giving」節日限定魔法小鎮



置地廣塲中庭年度最矚目的節日裝置「Noëlia at LANDMARK：Joy Begins with Giving」再度載譽登場。仰望半空，遊人會看到Noëlia 的貓頭鷹智者盤旋於高達十一米的宏偉燈塔，以及夢幻飛艇劃過天際的優雅身影。活動亮點更包括全港最大的互動祈願湖「光之湖」，刺激萬分的「星光滑梯」及「魔幻照相館」，與可愛的Noëlia小鎮居民合影，留下節日回憶。每隔三十分鐘，Noëlia將會有不容錯過的燈光匯演，整個小鎮將被點亮，在璀璨星光中閃耀生輝。



今個冬日，蒞臨中環核心地帶，展開一段難忘的冬日奇幻旅程。詳情及最新活動資訊，請瀏覽：https://winterwonderlandincentral.com/zh-Hant





置地公司

置地公司為大型上市的物業發展、投資及管理集團，專注於開發、持有或管理位於亞洲主要城市的尊尚綜合物業，包括甲級寫字樓、高端零售、住宅及酒店項目。置地公司管理超過400 億美元資產，旗下高端綜合地產組合包括營運逾128萬平方米及開發100萬平方米的物業，當中包括位於香港、新加坡與上海的旗艦級項目。旗下物業獲得行業領先的綠色建築認證，吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。置地公司於1889年成立，秉持⾧遠發展視野，與資本夥伴共同投入重大投資，並聚焦於能為租戶、顧客及投資者創造最大價值的資產組合。置地控股有限公司在倫敦證券交易所擁有第一上市地位，同時亦在新加坡及百慕達作第二市。置地公司乃怡和集團成員之一。



