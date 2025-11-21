BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
置地廣塲「Noëlia at LANDMARK: Joy Begins with Giving」隆重登場 歷來最大型節日裝置 節日願望點亮中環
踏進冬日湖畔小鎮Noëlia 探索全港最大互動祈願湖 豐富節日活動延伸至中環節慶盛典
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 今個冬日，置地廣塲為中環帶來全新節日篇章，隆重呈獻歷來最大規模的節日裝置 ——「Noëlia at LANDMARK：Joy Begins With Giving」。由2025年11月21日至2026年1月1日，置地廣塲中庭將幻化成一座寬達30米、高達11米的法式魔幻小鎮。這片冬日仙景處處蘊藏驚喜，從全港最大的互動祈願湖，到刺激萬分的星光滑梯，以及匠心設計的互動打卡位，營造出令人難忘的節日氛圍。
置地公司商場業務董事及主管（香港及澳門）李國榮先生表示：「跨越多個年代，置地廣塲一直都是中環舉足輕重的節日地標。今年，我們透過Noëlia at LANDMARK的盛大揭幕，以及與香港旅遊發展局的大型合作，延續我們對中環的深厚承諾，為這片核心區域持續注入新意與活力。這次活動同時體現了我們推動『Tomorrow's CENTRAL』的精神——致力為社區帶來獨特且嶄新的體驗，讓中環比以往任何時刻都更加精彩、更具魅力。」
踏進傳奇小鎮Noëlia 點亮冬日願望
傳說，在冬日星空深處，隱藏著一座名為 Noëlia 的夢幻小鎮。這座湖邊小鎮被紛飛白雪與璀璨星光環抱，唯有當善意匯聚、施予之光被點亮之時，方能被喚醒。今年，這座傳奇小鎮在置地廣塲中庭現身，向人們揭開神秘面紗。
漫步於這片洋溢著節日活力與精緻魔法的奇幻小鎮，訪客將在宏偉燈塔守望下，邂逅古老傳說中能讓所有願望成真的光之湖——全港最大的互動祈願湖。當訪客將魔法許願幣投入閃爍湖面，神秘的湖中守護者會將這份真摯的祝福傳送至 Noëlia魔法境域的湖面上，點亮12米乘12米的LED屏幕，在置地廣塲中心締造一個難忘的魔幻時刻。
追求刺激的孩童與童心未泯的冒險家，可在星光滑梯體驗長達8米的蜿蜒速降，穿梭於 Noëlia 的奇幻景致之間，盡情享受歡樂。訪客亦可走進魔幻照相館，在風靡韓國的 Don't Lxxk Up 打造的韓式照相館體驗中，與可愛的Noëlia小鎮居民合影，留下節日回憶。
踏進Noëlia傳奇之門的剎那開始，每個角落都充滿著全新發現與無盡歡樂。仰望半空，遊人會看到Noëlia 的貓頭鷹智者盤旋於高達11米的宏偉燈塔，以及夢幻飛艇劃過天際的優雅身影。與此同時，各式互動裝置亦為小鎮注入奇妙魔法——當永恆鐘樓敲響鐘聲，歡樂大使 Ookies 們會從鐘樓中躍出起舞；轉角處奇幻書閣升起的縹緲煙霧；魔法烘焙店中緩緩旋轉的蛋糕美點；還有魔法信使櫥窗中那些隨著音樂節拍上下升降的熱氣球，每一處皆令人目不暇給。訪客亦可在復古邊車重溫假日旅行的浪漫情懷。
漫步至Theo的藝術工坊，Baccarat的華麗水晶吊燈散發著星辰般的迷人光彩，與濃厚的藝術氣息融為一體。而鄰近的銀輝藝廊櫥窗，則以 Christofle 的經典設計，為 Noëlia 的街景添上優雅醉人的銀色光芒。
此外，另一場不容錯過的視覺盛宴，便是每隔30分鐘就會於 Noëlia上演的燈光匯演，整個小鎮將被點亮，在璀璨星光中閃耀生輝。從精緻入微的場景佈置，到栩栩如生的互動細節，每個匠心獨運的元素，都旨在讓訪客完全沉浸於這個難忘的冬日故事之中。
Noëlia 相關的限量紀念品將於置地廣塲中庭的禮品店獨家發售，讓訪客將小鎮的魔法魅力與美好回憶帶回家中珍藏。訪客需持門票方可體驗場內活動；所有活動門票及商品銷售收益，將全數撥捐我們的慈善夥伴「善導會」，支持年輕人邁向美好前程。
解鎖「Joyful Wishes Rewards」節日禮遇 賺取豐厚好禮
這個佳節，置地廣塲將推出連串「Joyful Wishes Rewards」驚喜禮遇。由 2025 年 11 月 20 日至 12 月 26 日，顧客於置地廣塲的每筆消費、每頓佳餚，都將解鎖豐厚獎賞。
顧客不僅有機會尊享高達 5 倍 BESPOKE 雋環獎賞積分，以及總值達港幣4,200元的購物禮券，更可獲贈價值高達港幣2,588元、來自文華東方酒店餅店、Caviar House & Prunier、Christofle 等尊貴品牌的精選禮品。今年，我們亦首次為顧客送上 Noëlia 節日裝置體驗通行證，為佳節更添暖意。
凡使用美國運通 Centurion 卡、白金卡或美國運通半島白金卡簽賬的顧客，可尊享美國運通專屬額外獎賞，盡享最高回報。
*受條款及細則約束。詳情請瀏覽網站。
「冬日小鎮·中環」訪客尊享特別優惠
除了位於置地廣塲的「Noëlia at LANDMARK」奇幻體驗外，置地公司更與香港旅遊發展局攜手合作，隆重呈獻「冬日小鎮·中環」，將中環核心打造成全城矚目的節慶匯聚地。
為延續中環節日盛宴，置地廣塲特別為「冬日小鎮·中環」的訪客帶來獨家禮遇。顧客在中環皇后像廣場花園內的「聖誕市集」消費或參與工作坊後，憑相關證明可獲享置地廣塲活動優惠：購買兩張或以上Noëlia體驗門票，可獲港幣50元的折扣。
今個佳節，置地廣塲誠邀所有人親臨 Noëlia，體驗魔法奇蹟，感受施予的喜悅，並共同創造永誌難忘的節日回憶。
活動詳情
名稱：Noëlia at LANDMARK: Joy Begins with Giving
日期：2025 年 11 月 21 日至 2026 年 1 月 1 日
時間：早上 10 時 30 分至晚上 8 時
地點：置地廣塲中庭地下
網站：https://www.landmark.hk/tc/whats-on/happenings/noelia2025/
門票詳情
種類
售價
活動體驗通行證
成人門票（12歲或以上）
每位港幣 $100元
小童門票（4歲至11歲）
每位港幣 $50元
幼童（3歲或以下）
免費進場
請注意：11歲或以下小童需由成人（18歲或以上）陪同進場。
禮品店及珍藏紀念品
關於置地廣塲
置地廣塲是頂級購物和品味生活的代名詞。其悠久歷史始自 1904 年，時至今日，這裡已成為置地公司中環物業的高級時尚購物點，當中包括四座地標建築：置地廣塲中庭、置地歷山、置地遮打和置地太子。這些建築由行人天橋相連，雲集約 208 家精選名店和和餐廳，薈萃高級時裝和配飾、鐘錶珠寶、家居用品、貼心專業的美容護理服務，以及中外美饌，為品味非凡的顧客呈獻愜意稱心的購物體驗。
關於置地公司
置地公司為大型上市的物業投資、管理及發展集團。集團專注於開發、持有或管理位於亞洲主要城市的尊尚綜合物業，包括甲級寫字樓、高端零售、住宅及酒店項目。集團持有超過 850,000平方米的綜合物業總樓面面積，當中包括位於香港、新加坡與上海的旗艦級項目。 集團的物業獲得行業領先的綠色建築認證，吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。集團在香港 中環持有約450,000平方米的優質物業。此外，集團主要透過合營公司在新加坡擁有165,000 平方米的高級寫字樓物業，並在中國內地擁有五個零售中心，包括一座位於北京王府井的高 檔零售中心。集團在上海徐匯濱江持有一個超過1,100,000平方米的綜合商業項目之43%的權益，預計將於2028年落成。置地控股有限公司於百慕達註冊成立，在倫敦證券交易所的標準 板塊擁有第一上市地位，同時亦在百慕達及新加坡作第二上市。集團的資產及投資由香港置地集團公司於香港管理。置地公司乃怡和集團成員之一。
