羅冠聰入境新加坡被拒｜泡泡瑪特「星星人」隱藏款炒近 15 倍｜炎明熹完約無綫自組公司｜9 月 29 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 29 日（星期一）。明日本港大致天晴兼酷熱，市區最高約 33 度，新界再高一兩度，吹微風；最高紫外線指數約 11，強度屬極高。展望週末風勢頗大並有驟雨，海有湧浪；中秋前後驟雨有望減少。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】遭港府懸紅通緝的前香港眾志主席羅冠聰，上週六（ 27 日）晚抵達新加坡時被邊境人員扣留約 4 小時，其後接獲通知被拒入境，翌日（ 28 日）早上原機返三藩市。新加坡內政部回覆《海峽時報》，指基於「不符國家利益」拒絕其入境。羅持英國難民旅行證件，已事前申請簽證，原擬出席僅限受邀者的閉門活動。他向英國《金融時報》稱，被扣期間曾聯絡英、美政府；有意見指出星、港引渡安排不涵蓋政治罪行。至於為何不遣返香港，中方在例行記者會回應稱，各國有權自主出入境管理，並指其為被港警依法通緝人士。

羅冠聰(Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

【Yahoo 新聞】工黨政府在利物浦年度大會上，據 BBC 與《衛報》報道，內政大臣馬曼婷（ Shabana Mahmood ）將公布收緊英國永久居留（ ILR ）制度的新政：申請者須具備較高英語水平、提供無犯罪紀錄，並鼓勵參與社區服務。消息指若符合條件可更快獲批，不符合則審批放緩甚至不獲批准，相關諮詢將於年內展開。

【Yahoo 新聞】立法會主席梁君彥表示不會參選下一屆立法會，形容經與家人商量並考慮年齡因素後，認為是時候「功成身退」。他原擬稍後公布，但考慮傳媒今日多赴全運會相關活動，且希望讓有意參選工業界第一功能界別的人士有時間準備，故提早交代。

【今日重點財經新聞】

【BossMind】泡泡瑪特（ 9992 ）今晚 10 時開售「星星人美味時刻系列」盲盒，未開賣已在二手平台熱炒。隱藏款「小熊餅乾」成交價由原價 59 人民幣（約 64 元）飆至 929 人民幣（約 1,003 元），升近 15 倍；單盒由 59 人民幣（約 64 元）炒至 249 人民幣（約 269 元），一套 6 盒由 354 人民幣（約 382 元）升至 1,499 人民幣（約 1,619 元）。市況熱度超越早前迷你版 Labubu 系列（曾由 79 人民幣（約 85 元）炒至 991 人民幣（約 1,071 元））。同系列手辦（含 12 款常規＋ 1 款隱藏）原價 828 人民幣（約 895 元），平台已見約 1,055 人民幣（約 1,139 元）。分析指限量與隱藏機制推高稀缺溢價，但高位接貨風險不容忽視。

【AASTOCKS】報道引述外媒，蘋果（ AAPL ）行政總裁庫克於近期峰會確認個人持有比特幣與以太幣，稱屬投資組合多元化決定；惟強調公司短期不會接受加密貨幣付款，亦不會以公司近 2,000 億美元（約 1.56 兆 元）現金配置加密資產，投資者亦毋須因公司涉險而買入蘋果。

【AASTOCKS】金管局《貨幣與金融穩定情況半年度報告》顯示，截至 6 月，本港家庭負債佔本地生產總值比率降 0.1 個百分點至 87.8% 。上半年家庭負債增長擴至 1.8%（去年下半年為 0.6%），其中住宅按揭增長至 1.2% ，私人貸款升至 3.1% 。負資產住宅按揭由 3 月底的 40,741 宗降至 6 月底的 37,806 宗。金管局指整體按揭拖欠比率 7 月維持 0.13% 低位，超過一半私樓無未償還按揭，與住宅按揭相關的系統性風險受控；惟商業房地產相關信貸風險仍受關注。認可機構總特定分類貸款比率由 2024 年底的 1.96% 升至 6 月底的 1.97% 。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】炎明熹（ Gigi ）確認已與無綫約滿並自組新公司「然后」，成為獨立歌手，稱團隊已有最少 4 名員工，形容會「做好老闆娘」。她指分開非因約束，僅方向與方法不同，未來仍樂見與 TVB 及各台合作；亦坦言思念舊同事與粉絲，希望盡快見面。她現時兼顧學業與舞台劇排練，形容生活充實。

炎明熹

【Yahoo 娛樂圈】《聲秀》早前風波後，TVB 公開導師吳浩康（ Deep ）評語足本，網民普遍認為有助還其清白並讚其真誠。近日再遇深夜留言滋擾，他以高 EQ 應對，形象持續回升，被稱「職安真漢子」，反映其待人處事較過往成熟。

【Yahoo 娛樂圈】麥浚龍執導、集結金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝的《風林火山》終於面世。劉青雲稱劇本角色完整、可拍成三部之多，最終效果關鍵在導演處理與剪接；他笑言「電影有自己命運」。衛詩雅坦言拍攝時間久，已忘部分場口，盼盡快看到「終極版本」。片中運用雪景與爆破等大場面，劉青雲形容製作規模龐大、講究，不走「土炮」路線。