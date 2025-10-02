羅冠聰入境新加坡被拒 原定出席美國智庫閉門會議 梁振英：擺明要害新加坡｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】被港府懸紅通緝的前香港眾志主席羅冠聰，上周六（27 日）遭新加坡拒絕入境，之後被送回往出發點三藩市。行政長官李家超周二（30日）見記者時，未正面回應港府有否要求新加坡政府合作引渡羅冠聰回港。羅冠聰出發前約 3 周獲新加坡發出簽證，他原定出席美國卡內基國際和平基金會舉行的會議。基金會昨日（1日）的行程包括參觀新加坡南洋理工大學的拉惹勒南國際關係學院，活動只限受邀人士出席。

羅冠聰在 2021 年 4 月獲批英國難民身份，現持有英國難民旅行證件，前赴新加坡前 3 周已獲發簽證。據英國《金融時報》報道，羅冠聰原定出席卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）舉行的會議。

基金會中國中心主任常註新加坡

卡內基國際和平基金會總部設於美國華盛頓，屬私人非牟利的外交政策智庫。該會在世界各地設研究中心，包括卡內基中國中心。其中中國中心華自強主任（Rick Waters）今年上任，常駐新加坡。

獨立記者 Kris Cheng 指，羅冠聰獲邀出席的會議，協辦單位是拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）。根據學院網頁，基金會定於昨午（10 月 1 日） 2 時半至 4 時參觀學院，活動只限受邀人士出席。

《Yahoo 新聞》已就事件查詢卡內基國際和平基金會及拉惹勒南國際關係學院，正待回覆。

香港與新加坡有簽訂移交逃犯協定。羅冠聰早前向《金融時報》表示，曾獲法律意見稱新加坡與香港的並不涵蓋政治罪行，「我會預期如果他們（新加坡）意圖引渡我，當初就不會向我發出簽證」。

李家超周二（30 日）出席行政會議前見記者，被問到港府有否要求新加坡政府合作引渡羅冠聰回港。李家超回應指，「羅冠聰係涉嫌干犯危害國家安全罪行，被法院發出了拘捕令，是《維護國家安全條例》下的指明潛逃者，特區政府必終身追究法律責任。任何國家都不應該包庇罪犯，危害國家安全是嚴重罪行，特區政府有法必依，執法必嚴，違法必究，會用一切可能的方法終身追捕罪犯，更加不會放過任何潛逃者。」

梁振英：政治幼稚是傀儡的好材料

香港前特首、現任政協副主席梁振英昨在專頁發帖，評論羅冠聰事件。他指羅若明知不可入境還要去，就可能「只是為了曝光」；若果不知會被拒絕入境，「就說明他在香港犯的政治幼稚病到今天還沒有改過來。這種有政治幼稚病的人是傀儡的好材料」。梁又不點名指出，邀請羅去新加坡的組織「擺明要害新加坡」。