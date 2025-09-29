男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
羅冠聰入境新加坡被拒 拘留 4 小時送回三藩市 內政部證實事件：不符國家利益｜Yahoo
【17:00 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】遭港府懸紅通緝的前香港眾志主席羅冠聰，上周六（27 日）晚上到達新加坡時，遭當地邊境人員拘留 4 小時，及後收到通知被拒入境，未獲告知原因，他最後被安排在昨日（28 日）早上登上飛機，返回出發點三藩市。羅冠聰認為，被拒入境是出於政治原因。目前新加坡與香港有移交逃犯協定。新加坡內政部向《海峽時報》證實，以不符國家利益為由 (not be in Singapore’s national interests)，拒絕羅入境。
在今日（29 日）的中國外交部例行記者會上，《路透社》記者問到新加坡是否與香港有引渡條約，為何無將羅冠聰遣返香港，發言人郭嘉昆就回應指，「我不了解你提到的有關情況，各國有權自主進行出入境管理。你提到的這個人是被香港警方依法通緝的反中亂港分子。」
原定參與受邀閉門活動
羅冠聰在 2021 年 4 月獲批英國難民身份，現持有英國難民旅行證件，並就今次已經申請了前往新加坡的簽證，他原本打算到新加坡參加一個僅限受邀者參加的閉門活動。
雖然羅冠聰在出發前已獲簽證，但《海峽時報》引述新加坡內政部稱，羅抵達新加坡入境檢查時仍須接受進一步審查，當時對羅查問及進行移民和安全評估。內政部補充，羅冠聰是香港政治活躍份子，於2020年離開香港，香港警方已根據國安法發出拘捕令。
《金融時報》：羅被拘期間接觸英美
英國《金融時報》報道，羅冠聰被拘留期間曾接觸英國及美國政府。報道稱不確定英美曾否就此接觸新加坡。羅冠聰向《金融時報》表示，曾獲法律意見稱新加坡與香港的並不涵蓋政治罪行，「我會預期如果他們（新加坡）意圖引渡我，當初就不會向我發出簽證」。
據羅冠聰向獨立記者 Kris Cheng 提供的回應指，他在出發前大約 3 個星期收到新加坡簽證。他在上周五（26 日）早上從三藩市出發，在上周六晚上抵達新加坡，辦理入境手續期間被拘留，原因未明。羅在關口被拘留 4 小時，之後新加坡移民與關卡局（ICA）的工作人員就通知他被拒入境，同樣未獲告知任何理由。
停留 14 小時返美
羅冠聰被拒入境後，被人員轉移到一個收容將會被逐出境人士的拘留室，羅在裡面等候了幾個小時，最後在周日早上登機返回三藩市，羅總共在新加坡停留了大約 14 小時，過程中有獲得當地律師的協助。
羅冠聰表示，他當初有收到簽證，理所當然期待能夠入境，「我認為拒絕入境的決定是出於政治原因，儘管我不確定是否有例如是中華人民共和國的外部力量直接或間接地參與其中。」
其他人也在看
周守仁：陳日君「無坐過一日監」 香港無宗教迫害 稱西方傳媒誇大｜Yahoo
天主教香港教區主教周守仁樞機，本月中在澳洲當地教區講座表示，香港並無宗教迫害。他並指，西方傳媒誇大了榮休主教陳日君樞機所面對的情況，「他無坐過一日監，他從未被軟禁」。陳日君有案在身，被警方國安處指涉嫌「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感
童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
肥牛打包｜網傳涉事男子為義務急救員 醫療輔助隊及聖約翰救傷隊分別發聲明：已離隊｜Yahoo
社交平台周六（27 日）瘋傳影片，指一對男女在荃灣的「千海水產」海鮮火鍋放題食肆用餐，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，網民都對涉事男女的行為為之側目，及後網上又流傳照片指涉事男子是醫療輔助隊和聖約翰救傷隊的成員。醫療輔助隊和聖約翰救傷隊昨日（28 日）先後分別發聲明，均確認男子已經離隊。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
打風評估｜天文台料再有熱帶氣旋進入南海 周末風勢頗大 或破同年內掛波最多紀錄｜Yahoo
熱帶氣旋樺加沙已經消散，今日（29 日）已經登陸越南的博羅依日前亦對港影響不大，不過天文台就表示，預料一個低壓區會在本週中期於菲律賓以東海域逐漸發展，隨後移向呂宋一帶，並有較大機會進入南海，但其路徑及強度存在變數。有個別人工智能預報模式就預測，潛在熱帶氣旋會在周六、日（10 月 4 日，5 日）比較接近香港，可能進入本港 400 公里範圍。如果天文台要為這個潛在熱帶氣旋掛波，將會是今年第 12 次，成為數字熱帶氣旋警告信號制度建立以來掛波最多的一年。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲
TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
英國工黨擬收緊永居條件 要求高英語水平、無犯罪紀錄 被視為反擊改革黨｜Yahoo
英國工黨即將公布新移民政策，收緊永久居留權條件，包括要求申請者要具備高英語水平。據報新政策下，符合標準的申請人會更快獲批永久居留權，不符合的話審批會較慢，甚或不會獲批，相關諮詢將於今年內啟動。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美情報指中國擴充商用渡輪艦隊 改裝運坦克擬應對台灣危機 北京學者斥美誇大中方意圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一份美國國防情報局（DIA）為五角大樓準備的機密報告顯示，中國正大幅擴充商用渡輪艦隊，並改裝這些大型遠洋船隻以運載坦克和支援兩棲作戰，外界認為此舉與中國為台灣危機作準備有關。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！
《巨塔之后》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後發生事故Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪 衛詩雅恨睇終極版本 劉青雲爆Juno片場少講嘢 望觀眾喜歡《風林火山》不擔心結果
千呼萬喚，《風林火山》終於面世。這部一直備受期待、充滿神秘感的大作，在麥浚龍（Juno）執導之下，用上金城武、劉青雲、古天樂與梁家輝等超強卡士Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
英超 ｜ 曼聯計劃搵修夫基取代阿摩廉
曼聯今季英超6場僅得7分。消息指，若主帥阿摩廉無法在國際賽前主場擊敗升班馬新特蘭，球會高層或被迫開刀，換修夫基成為新任主帥。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 3 小時前
華女登澳洲搖籃山被困亡 華總領館促謹慎規劃旅程
【on.cc東網專訊】一名中國遊客上周五（26日）在澳洲塔斯馬尼亞省搖籃山國家公園登山時被困，因缺乏救生裝備而不幸身亡。中國駐墨爾本總領事館指，正與有關方面協調處理善後事宜，提醒中國遊客增強境外安全防護意識，謹慎規劃和選擇適合自身狀況的旅遊項目，以免釀成不必要的on.cc 東網 ・ 1 天前
《單身即地獄》車炫承分享「剃光頭比V照」揭患血癌 曾任宣美舞者爆紅轉型
曾參與韓國節目《單身即地獄》、《體能之巔：百人大挑戰》的韓國舞者兼模特兒車炫承日前於社交平台發文，分享剃光頭住院照透露自己患上血癌，分享確診前後心路歷程並強調對戰勝病魔有信心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
男子火鍋放題打包食材 海鮮肥牛塞滿食物盒 職員踢爆勸交還：咁大袋？｜有片
【Yahoo 新聞報道】火鍋放題是不少港人熱衷的用餐選擇，但一般只限顧客在店內食用。今（27 日）社交平台瘋傳影片，一對男女在荃灣一間水產海鮮火鍋放題食肆用餐，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，行為令人譁然。Yahoo新聞 ・ 1 天前