羅冠聰入境新加坡被拒 拘留4小時送回三藩市 內政部證實事件：不符國家利益｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】遭港府懸紅通緝的前香港眾志主席羅冠聰，上周六（27 日）晚上到達新加坡時，遭當地邊境人員拘留 4 小時，及後收到通知被拒入境，未獲告知原因，他最後被安排在昨日（28 日）早上登上飛機，返回出發點三藩市。羅冠聰認為，被拒入境是出於政治原因。目前新加坡與香港有移交逃犯協定。新加坡內政部向《海峽時報》證實，以不符國家利益為由(not be in Singapore’s national interests)，拒絕羅入境。

羅冠聰在 2021 年 4 月獲批英國難民身份，現持有英國難民旅行證件，並就今次已經申請了前往新加坡的簽證，他原本打算到新加坡參加一個僅限受邀者參加的閉門活動。

雖然羅冠聰在出發前已獲簽證，但《海峽時報》引述新加坡內政部稱，羅抵達新加坡入境檢查時仍須接受進一步審查，當時對羅查問及進行移民和安全評估。內政部補充，羅冠聰是香港政治活躍份子，於2020年離開香港，香港警方已根據國安法發出拘捕令。

《金融時報》：羅被拘期間接觸英美

英國《金融時報》報道，羅冠聰被拘留期間曾接觸英國及美國政府。報道稱不確定英美曾否就此接觸新加坡。羅冠聰向《金融時報》表示，曾獲法律意見稱新加坡與香港的並不涵蓋政治罪行，「我會預期如果他們（新加坡）意圖引渡我，當初就不會向我發出簽證」。

據羅冠聰向獨立記者 Kris Cheng 提供的回應指，他在出發前大約 3 個星期收到新加坡簽證。他在上周五（26 日）早上從三藩市出發，在上周六晚上抵達新加坡，辦理入境手續期間被拘留，原因未明。羅在關口被拘留 4 小時，之後新加坡移民與關卡局（ICA）的工作人員就通知他被拒入境，同樣未獲告知任何理由。

停留 14 小時返美

羅冠聰被拒入境後，被人員轉移到一個收容將會被逐出境人士的拘留室，羅在裡面等候了幾個小時，最後在周日早上登機返回三藩市，羅總共在新加坡停留了大約 14 小時，過程中有獲得當地律師的協助。

羅冠聰表示，他當初有收到簽證，理所當然期待能夠入境，「我認為拒絕入境的決定是出於政治原因，儘管我不確定是否有例如是中華人民共和國的外部力量直接或間接地參與其中。」