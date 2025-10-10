羅冠聰被拒入境｜新加坡國安部長：在中美之間充當「誠實的中介」 開戰才須「選邊」｜Yahoo

新加坡內政部長尚穆根. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】遭港府通緝的前香港眾志主席羅冠聰，9月被新加坡以「不符合國家利益」為由拒入境，事件備受中外關注，被認為是新加坡在外交方面的兩難。新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根昨（9 日）在一個論壇上談到中美關係，直言「無論中美，新加坡都不可能切割」，要思考自身的價值，在於充當一個「誠實的中介」。

尚穆根出席亞洲​​前瞻峰會外交政策論壇，提到新加坡如何在中美日益緊張的局勢中自處。他指，「選邊」是被動的選擇，只有在中美關係完全破裂、瀕臨戰爭時才會出現，目前新加坡採取的是「主動外交」，即思考如何在不必選邊的情況下，與中美保持友好關係。

他指，無論在貿易投資、經濟與防務安全等方面，新加坡都不可能跟任何一方切割，經濟安全與中美密切相連，軍事安全則依賴美國與西方，眼下尚無可行的替代方案。被問到政府是否面對輿論壓力，在政治經濟上向中國靠攏，他強調，政府須發揮引領作用，而非迎合民意。

尚穆根：一旦成為俯庸 有何價值？

他表示，新加坡既無土地、天然資源，人口規模也微不足道，新加坡的價值在於充當一個「誠實的中介」（honest broker），「我們發出的聲音，在亞細安、小國論壇、乃至聯合國，都有分量。一旦我們成為任何一方的附庸，我們對他們還有什麼價值？誰還理你說了什麼？」

當地傳媒未有提及論壇曾否觸及羅冠聰被拒入境的事件。羅 9 月被新加坡拒絕入境，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎在 BBC 訪問中曾分析，新加坡與香港自1998年起設有移交逃犯協定，屆時香港跟北京很大機會要求引用引渡法，英美立場則不會希望引用，屆時新加坡將陷入兩難。行政會議成員兼資深大律師湯家驊亦指，新加坡拒絕羅入境是「中間落墨」，避免得罪英國、美國，也不會令中國及香港不滿。