羅冠聰被新加坡拒絕入境 李家超未答港府有否要求引渡 重申終身追捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】被港府懸紅通緝的前香港眾志主席羅冠聰，上周六（27 日）遭新加坡拒絕入境，之後被送回往出發點三藩市，而新加坡跟香港有簽訂移交逃犯協定。行政長官李家超今早（30 日）出席行政會議前見記者，被問到港府有否要求新加坡政府合作引渡羅冠聰回港。

李家超回應指，「羅冠聰係涉嫌干犯危害國家安全罪行，被法院發出了拘捕令，是《維護國家安全條例》下的指明潛逃者，特區政府必終身追究法律責任。任何國家都不應該包庇罪犯，危害國家安全是嚴重罪行，特區政府有法必依，執法必嚴，違法必究，會用一切可能的方法終身追捕罪犯，更加不會放過任何潛逃者。」

港府昨日（29 日）亦回覆《Yahoo 新聞》查詢，指身處任何司法管轄區都要尊重當地法律，又指羅冠聰涉犯國安罪被通緝，「他竄逃外地後涉嫌在當地繼續公然干犯《香港國安法》下的罪行，並繼續肆意勾結外部勢力包庇其惡行」。特區政府強烈呼籲羅停止危害國安行為，「回到香港自首，糾正錯誤行為。逃犯除非自首，否則會被終身追捕」。

