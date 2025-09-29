羅冠聰遭新加坡拒絕入境 外交部：各國有權自主進行出入境管理(羅家晴報道)

【Now新聞台】前香港眾志主席羅冠聰在新加坡機場被拒入境，被安排飛回三藩市。在北京，外交部發言人在例行記者會上回應，表示不了解情況，各國有權自主進行出入境管理，而羅冠聰正被香港警方依法通緝。

在北京的外交部例行記者會上，有記者問及羅冠聰近日在新加坡被拒入境，為何沒有被遣返香港。外交部發言人表示不了解情況。

外交部發言人郭嘉昆：「我不了解你提到的有關情況，各國有權自主進行出入境管理，你提到的這個人是被香港警方依法通緝的反中亂港分子。」

新加坡與香港自1998年起簽定了移交逃犯的協定。新加坡內政部回覆聯合早報查詢時表示，羅冠聰入境不符合新加坡的國家利益，他在機場接受詢問及入境和安全評估，其後被拒入境。內政部強調，簽證持有者在入境時仍須接受進一步檢查。

羅冠聰是香港政治運動活躍分子，2020年逃離香港。而金融時報報道，羅冠聰持有英國難民旅行證件。

羅冠聰在9月27日從美國三藩市乘坐飛機到新加坡，到埗被盤問數小時，之後被告知拒絕入境，隨後被安排飛回三藩市。羅冠聰向媒體提到，他這次出發前三星期已經獲得新加坡簽證，但抵達之後就被拘留四小時，當局在沒有告知任何理由的情況下，拒絕他入境。

羅冠聰涉嫌干犯香港國安法，煽動分裂國家和勾結外國或境外勢力危害國安罪，前年被警方國安處懸紅100萬元通緝，同時被列為潛逃者，保安局撤銷其特區護照，禁止任何人向他提供資金等。而羅冠聰亦正被廉政公署通緝，涉嫌在立法會換屆選舉期間，煽惑他人不投票。

