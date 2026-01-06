羅嘉良頸椎受傷仍落力演出被讚敬業 加入網紅直播賣貨樣貌明顯回春

羅嘉良過往曾演過唔少經典角色，包括《先生貴性》男扮女裝Diana、《創世紀》葉榮、《難兄難弟》李奇等等，創下三奪視帝紀錄。近年，羅嘉良定居內地發展，更聯同內地網紅於網上直播促銷賣貨。日前，有網民於社交平台以「掌聲送給敬業的羅嘉良先生👏」為題分享與羅嘉良嘅合照，表示喺演唱會後台遇見偶像羅家良，並激讚羅嘉良敬業樂業，寫道：「嘉良哥因為運動傷了頸椎，時常還會有些頭暈，在這種情況下，在台上唱了7首歌，首首經典，句句到位，十分佩服偶像的敬業精神！結束2025，開啟2026，新年快樂🎉#和偶像零距離 #演出現場的獨特魅力 #羅嘉良 #永遠的偶像」從相中所見，羅嘉良雖面露倦容，氣色略顯憔悴，但仍保持微笑，神態堅毅，敬業精神令人動容。

近年，羅嘉良不時被指老態盡現，被影到嘴巴越來越歪及擁巨型眼袋，網民紛紛表示「當年男神崩壞了」。2020年，羅嘉良又曾傳出患癌消息，曾被拍到多次出入港島區一間癌症醫療中心，以及有傳佢多次暈倒，病情嚴重到快死去，並已立遺囑交代後事。對此，羅嘉良拍片闢謠，解釋自己到醫療中心只係搵朋友，及順便接受核酸檢測。然而，羅嘉良於去年開始聯同內地網紅直播賣貨，其造型和行為被網民指相當騎呢，包括虎紋長褸加短打造型、直播賣貨變音樂會、塞拳頭入口等等。不造，有網民就指羅嘉良嘅樣貌明顯比前回春不少。

《萬千星輝頒獎典禮2024》截圖

小紅書圖片

小紅書圖片

