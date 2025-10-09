羅天宇陳懿德拍拖現身好友生日P 貼身合照有玄機

【on.cc東網專訊】現年38歲的藝人羅天宇與較他年輕12年的無綫小花陳懿德緋聞傳足多時，雖然兩人未有正式承認戀情，但早前羅天字曾被拍得買雪榚夜訪陳懿德香閨，據知他們已拍拖一段時間，目前只欠官宣﹗日前小倆口突然變得大方，齊齊出席名媛胡曦文的生日派對，事後壽星女便於社交平台上載當晚的照片，原來除羅天宇及陳懿德外，胡定欣及劉佩玥等也有現身，場面相當熱鬧。

從胡曦文釋出的相片可見，陳懿德與羅天宇二人並排而坐，膊頭貼膊頭，與站在後排的壽星女合照，表現親暱，身體動作已引證彼此關係，隨即於網上引起討論及熱議，不少網民更猜測他們是否已準備好公開戀情。不過由於陳懿德入行短短第4年已獲公司力捧，主持及司儀工作不斷，同時羅天宇亦不乏拍劇演出的機會，其有份參演的重頭劇《金式森林》下周便會推出。有指兩人暫時因專注事業拼搏，極有機會效法陳曉華及朱敏瀚一對，即使被連環拍得出雙入對的照片，依然死口唔認，以免節外生枝。

