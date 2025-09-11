中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
羅姓港人被指於深圳多次殺貓 居民抓捕報警後傳已潛逃回港
【動物專訊】本報收到內地愛護動物人士報料，指一名持香港永久性居民身分證的羅姓男子，自今年6月至8月多次在深圳龍華紅山水榭春天附近殺貓，至少有3隻幼貓確認遇害，行兇手段包括縱狗咬、用腳狠踢等，該男子甚至曾將貓屍放上Instagram的限時動態炫耀，還曾設籠捉貓。一班熱心居民在8月30日將他抓捕送去派出所，然而該男子獲釋後傳已潛逃回港，並透過微信向餵貓居民發放威脅錄音，以英文夾雜粗口說事件還沒結束，他要他們付出代價。
知情人士對本報表示，深圳龍華紅山水榭春天居民最早在今年6月發現那姓羅的男子疑殺貓，當時有居民發現他放一隻阿拉斯加雪橇犬到草叢抓貓，居民隨即阻止及引起衝突和報警。而6月3日和6月29日均發現慘死的貓屍，她事後從認識羅姓男子的香港人得知，原來對方竟曾將貓屍相發布在Instagram動態消息炫耀，說其狗Ryan又作惡咬死了貓。
另一單殺貓事件在8月16日發生，水榭春天的培訓機構門口再次發現貓貓屍體，餵貓居民觀看閉路電視後，發現當日晚上10時28分，一隻狗咬住貓貓帶到羅姓男子面前，他隨即將貓踢飛到樓梯欄杆，事後更以手機拍攝及舉起雙手慶祝。其後於兩小時後，即8月17日凌晨12時25分，羅姓男子拿著非常粗的木棍到現場懷疑尋貓，搜尋未果後，他將之前他所殺的貓貓丟到培訓機構外。
知情人士又透露，羅姓男子於8月21日被人發現在深圳市龍華龍光玖鑽放置捕貓籠，在居民質問下對方稱因喜歡貓，所以想領養貓，亦因此與該居民交換了微信。他在8月26日亦曾在深圳市龍華深北圖書館公益貓屋外，帶狗在草叢尋貓，因此與居民起衝突。
直到8月30日，有人見到羅姓男子凌晨2時於深北圖書館公益貓屋5米位置內放置罐頭，一班熱心居民當場抓捕他及送到派出所，以尋釁滋事報案。沒想到他在獲釋放後，竟以微信發放威脅英文錄音，指事件還未結束，他要他們付出代價，要有刑事紀錄無法在內地找工作，又指自己會返回自己的地方，錄音中夾雜很多英文粗口。
他其後又繼續以英文發出信息，指自己已回去自己的地方，相信不會再見面，又指他們可以前來，但「我忘了你需要簽證（oh I forgot you need a visa for that）。」他又聲稱那些貓之所以死，是因為太有攻擊性，因此被他的阿拉斯加雪橇犬咬死，更說貓貓的死是「你們自找的，沒人叫你的流浪貓這麼有攻擊性，哈哈(You asked for it, nobody told “your stray cat” to be aggressive lol)。」
據了解，姓羅男子又曾對人說自己的狗狗Ryan已咬死4隻貓。他又曾向餵貓居民承認自己是香港人，聲稱因為文化不同，香港人很個人主義，所以他想領養猫咪便放捕猫籠，無需向任何人解釋，別人無權過問他的隱私。
知情人士指，羅姓男子專趁凌晨12時至4時去搜尋和虐殺貓貓，因此一班愛貓居民要深夜巡邏，「我已經半個多月沒有好好睡過覺。」
她又坦言，由於羅姓男子已回港，因此希望提醒香港的愛貓人士，小心該男子在香港犯案虐殺貓貓。
The post 羅姓港人被指於深圳多次殺貓 居民抓捕報警後傳已潛逃回港 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
八達通樂悠節丨最後今天！現金回贈獎賞加碼至$1,656萬！買滿$100賞$8／鴻福堂龜苓膏買一送一、阿信屋7折、一粥麵送香滑齋腸粉
八達通聯同多達120個商戶舉辦828樂悠節，最近八達通現金回贈獎賞更加碼至$1,656萬，即日起至9月10日期間，可於超過6,600個消費點享受快閃優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【萬寧】yuu會員折扣日 全場95折（只限10/09）
今日9月10日萬寧yuu會員折扣日，會員到萬寧門市及網店購物（優惠碼「SEPYUU5」）可享95折！獨家會員優惠價包括lilyeve防脫育髮外泌體安瓶精華 100毫升折實價 $147.3、精選Return 回本頭髮護理產品 $147.3、Alpecin C1咖啡因洗髮露 375毫升折實價 $70.3！YAHOO著數 ・ 1 天前
Logitech優惠｜HK$3XX 入手人體工學垂直滑鼠再送紓壓球，做個健康上班族
上班族每天長時間對着電腦工作，很容易手腕酸痛、肩頸僵硬，想改善這些健康隱患，選擇合適的辦公設備尤為重要。Logitech 人體工學系列產品專為長時間使用者設計，能有效減少手腕的壓力，提升工作舒適度。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Amazon優惠｜WD_Black C50 512GB 擴充卡歷史低價，HK$500 直送香港 Xbox 擴容無憂
為 Xbox 而設 WD_Black C50 擴充卡這兩天正在 Amazon 上促銷，想為主機增加空間的玩家可以下手。目前該款產品的 512GB 版本降到了 US$65，換算過來差不多是 HK$500，達到了歷史低價而且是免運費直送香港喔。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 8 小時前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘋果iPhone 17不再創新 進入「Nokia式」收成期？
蘋果發布會結束，股價例跌一定百分比，不過市場對蘋果所發布的新產品意見參差，有人相當期待 AirPods Pod 3的即時翻譯功能，有人指iPhone 17升級較大，不過就有更多聲音指出蘋果完全無提及AI，產品升級了無新意，憂蘋果在Tim Cook帶領下將變成了另一個Nokia。翻查Nokia資料，昔日王者有過一段「食老本」收成期，以此參考，蘋果還有4年時間可轉身Yahoo財經 ・ 1 天前
李嘉欣14歲兒子近況曝光 比媽媽高出大半個頭繼承父母優良基因
李嘉欣有著「最美港姐」之稱，今年6月55歲生日時於社交平台大曬多張生日派對美照，被指無論身材定係樣貌都完全睇唔出歲月痕跡。李嘉欣與富商許晉亨於2008年結婚，育有一名14歲兒子許建彤（Jayden），去年安排兒子Jayden入讀英國知名寄宿學校威靈頓公學，雖然一家三口分隔異地，但李嘉欣與許晉亨相當愛錫Jayden，除咗於去年開學時現身學校出席新生家長活動，佢哋一有時間就會飛過去陪囝囝，Jayden有長假期的話亦會從英國回港。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 12 小時前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 23 小時前
啟德驚現廣場大媽舞 買樓點樣可避開？
啟德樓王天璽．天月內錄得6宗短炒成交，竟然達成100%獲利紀錄。天璽．天附近的啟德車站廣場一到夜晚即上演廣場大媽舞，近期亦成為網民熱話，甚至有街坊擔心影響樓價。買樓自住都想清靜啲，究竟點揀樓可以降低遇上大媽舞風險？Yahoo 地產 ・ 1 天前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
前商台DJ科林患癌接受手術化療 試過「用咗半日嚟憤世」 曾扮杜如風被本尊藐爆
曾於商台及新城開咪嘅DJ科林（吳浩賢），因為模仿杜如風主持旅遊節目拍片而一度爆紅，後來科林轉型做KOL介紹旅遊生活資訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
網信辦禁言處置炒作上市公司等負面訊息賬號
國家網信辦持續深入開展「清朗·優化營商網絡環境—整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，聚焦破壞營商網絡環境突出問題，其中包括炒作上市公司或擬上市公司負面訊息，影響金融市場穩定或市場競爭秩序的情況，已對涉及的網絡平台賬號採取禁言處置。infocast ・ 3 小時前
馬斯克：人類智力處於停滯狀態 明年可能被AI超越
馬斯克對人工智慧做出大膽預測，認為 AI 最早可能在 2026 年超越任何單一人類的智力，到 2030 年甚至可能超過所有人類的總智力。鉅亨網 ・ 6 小時前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 1 天前