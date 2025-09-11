羅姓港人被指於深圳多次殺貓 居民抓捕報警後傳已潛逃回港

【動物專訊】本報收到內地愛護動物人士報料，指一名持香港永久性居民身分證的羅姓男子，自今年6月至8月多次在深圳龍華紅山水榭春天附近殺貓，至少有3隻幼貓確認遇害，行兇手段包括縱狗咬、用腳狠踢等，該男子甚至曾將貓屍放上Instagram的限時動態炫耀，還曾設籠捉貓。一班熱心居民在8月30日將他抓捕送去派出所，然而該男子獲釋後傳已潛逃回港，並透過微信向餵貓居民發放威脅錄音，以英文夾雜粗口說事件還沒結束，他要他們付出代價。

知情人士對本報表示，深圳龍華紅山水榭春天居民最早在今年6月發現那姓羅的男子疑殺貓，當時有居民發現他放一隻阿拉斯加雪橇犬到草叢抓貓，居民隨即阻止及引起衝突和報警。而6月3日和6月29日均發現慘死的貓屍，她事後從認識羅姓男子的香港人得知，原來對方竟曾將貓屍相發布在Instagram動態消息炫耀，說其狗Ryan又作惡咬死了貓。

另一單殺貓事件在8月16日發生，水榭春天的培訓機構門口再次發現貓貓屍體，餵貓居民觀看閉路電視後，發現當日晚上10時28分，一隻狗咬住貓貓帶到羅姓男子面前，他隨即將貓踢飛到樓梯欄杆，事後更以手機拍攝及舉起雙手慶祝。其後於兩小時後，即8月17日凌晨12時25分，羅姓男子拿著非常粗的木棍到現場懷疑尋貓，搜尋未果後，他將之前他所殺的貓貓丟到培訓機構外。

知情人士又透露，羅姓男子於8月21日被人發現在深圳市龍華龍光玖鑽放置捕貓籠，在居民質問下對方稱因喜歡貓，所以想領養貓，亦因此與該居民交換了微信。他在8月26日亦曾在深圳市龍華深北圖書館公益貓屋外，帶狗在草叢尋貓，因此與居民起衝突。

直到8月30日，有人見到羅姓男子凌晨2時於深北圖書館公益貓屋5米位置內放置罐頭，一班熱心居民當場抓捕他及送到派出所，以尋釁滋事報案。沒想到他在獲釋放後，竟以微信發放威脅英文錄音，指事件還未結束，他要他們付出代價，要有刑事紀錄無法在內地找工作，又指自己會返回自己的地方，錄音中夾雜很多英文粗口。

他其後又繼續以英文發出信息，指自己已回去自己的地方，相信不會再見面，又指他們可以前來，但「我忘了你需要簽證（oh I forgot you need a visa for that）。」他又聲稱那些貓之所以死，是因為太有攻擊性，因此被他的阿拉斯加雪橇犬咬死，更說貓貓的死是「你們自找的，沒人叫你的流浪貓這麼有攻擊性，哈哈(You asked for it, nobody told “your stray cat” to be aggressive lol)。」

據了解，姓羅男子又曾對人說自己的狗狗Ryan已咬死4隻貓。他又曾向餵貓居民承認自己是香港人，聲稱因為文化不同，香港人很個人主義，所以他想領養猫咪便放捕猫籠，無需向任何人解釋，別人無權過問他的隱私。

知情人士指，羅姓男子專趁凌晨12時至4時去搜尋和虐殺貓貓，因此一班愛貓居民要深夜巡邏，「我已經半個多月沒有好好睡過覺。」

她又坦言，由於羅姓男子已回港，因此希望提醒香港的愛貓人士，小心該男子在香港犯案虐殺貓貓。

羅姓港人被指控在深圳多次殺貓，包括縱狗咬貓，甚至用腳踢貓。

羅姓男子在6月3日發IG動態指其狗咬死貓。

他在6月30日再在IG發出貓貓死亡的動態。

深圳水榭春天於8月16日發現貓屍，經查看閉路電視發現貓貓先被狗咬，再被羅姓男子用腳狠踢。

羅姓男子於8月21日放捕貓籠被人發現。

羅姓男子多次被人目擊帶狗尋貓。

羅姓男子在8月30日在草叢放罐頭被人發現，其後被居民抓捕送到派出所。

羅姓男子事後潛逃回港，並發威脅錄音和信息給餵貓居民，更指貓貓死是自找。

