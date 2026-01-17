羅孝勇返澳洲讀脊醫與王丹妮玩「網戀」 冧爆帶老婆睇Lady GaGa

【on.cc東網專訊】藝人羅孝勇離巢無綫後，近年淡出香港娛樂圈，返回出生地澳洲攻讀脊醫課程，與事業重心在港的老婆王丹妮長期分隔兩地，王丹妮更自嘲二人的關係猶如「網戀」。不過，近日這對「牛郎織女」終於在澳洲合體，以慶祝相戀10周年的大日子，其真實的恩愛互動曝光後，隨即閃盲一眾網民。

雖然羅孝勇近年忙於學業，過半工讀的校園生活，但他近日罕有地在社交媒體上蒲頭，分享了多張與老婆王丹妮在澳洲遊玩的靚相。從照片所見，暫別幕前的羅孝勇並未有因為學業繁重而走樣，身穿簡單T恤的他身形依然Fit爆，狀態大勇。

適逢兩人相戀10周年的重要里程碑，羅孝勇帶着王丹妮四處遊覽，無論是在大熱劇集《怪奇物語》（Stranger Things）的體驗展打卡，還是在標誌性的悉尼海港大橋前留影，羅孝勇都盡顯其陽光型男本色，帥氣程度絲毫不減當年，與星味十足的老婆極為登對。

適逢相戀10周年紀念，羅孝勇亦為老婆送上超級驚喜。他在社交網以英文深情告白：「My wife loves @ladygaga , so she shall get Lady Gaga! 🙌Celebrating 10 years with the most amazing person in the world ❤️🤓」原來他特意安排帶王丹妮欣賞偶像Lady GaGa的演唱會。從合照及影片可見，平日氣場強大的王丹妮在老公身邊秒變小鳥依人，甜笑不斷。而久未露面的羅孝勇雖然暫別幕前，但身穿簡單T-shirt 依然狀態大勇，盡顯陽光型男本色。其中一張二人在復古餐廳拍攝的照片更是充滿電影感，兩人情深款款地凝視着對方，眼中只有彼此，那種「拉絲」般的眼神交流，令甜蜜指數爆表。

