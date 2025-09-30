早前自揭四度患癌的羅家英日前現身出席活動接受廣州電視粵語新聞主播兼廣州市粵語推廣顧問張弛短暫訪問，訪問中家英哥非常有精神而且中氣十足，透露拍攝《國產凌凌漆》趣事外，更表達對粵語傳承的看法，直言：「冇咗傳承，我哋冇咗祖宗、冇咗下一代㗎喇！」

《國產凌凌漆》截圖

訪問中，張弛先向家英哥提問有關拍攝《國產凌凌漆》趣事，當中家英哥的台詞「力拔山兮氣蓋世……」是臨時爆肚抑還是導演早有安排？家英哥透露：「劇本的台詞係原定有嘅，但係點樣講導演冇話我聽，係我自己發揮嘅！於是我就用大戲腔去講，佢（周星馳）又好醒嚟料喎！我又嚟料喎！咁樣囉！」家英哥亦透露最愛的作品是《大話西遊》。

羅家英揭《國產凌凌漆》拍攝趣事 激動呼籲傳承粵語：冇咗傳承！冇咗下一代㗎喇！

之後被要求向傳承及喜愛粵語的人作出呼籲，家英哥邊激動振臂吶喊邊呼籲：「鍾意講粵語嘅朋友，一定要努力！我哋唔能夠失去我哋嘅粵語，如果唔係我哋就冇咗傳承，我哋冇咗祖宗、冇咗下一代㗎喇，諗清楚啦你哋！」

