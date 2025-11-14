羅志祥住處乃「是非之地」 遭吳宗憲拒簽旗下內幕曝光

【on.cc東網專訊】台灣舞王羅志祥，近年走出前女友周揚青陰霾後，早前亦重返主持界，擔任綜藝節目《綜藝OK啦》主持，日前更邀來吳宗憲擔任重量級嘉賓，對此吳宗憲亦分享道：「感覺很好，我在這裡錄影的時候，就是住在附近，我開車到這邊大概1分鐘。」一旁的小豬聽了很驚訝：「比我還近？我要5分鐘耶。」吳宗憲一聽忍不住笑說：「我車比較好啊！但你怎麼會買那部車？還停在我的斜對面？」吳宗憲也透露兩人曾是同一社區的鄰居：「他那裡有誰出入，我相當清楚，我就跟鹿希派講，此地不宜久留，是非之地，像你在那裡好像也出了一點事。」小豬則澄清：「我沒有甚麼事啊！非常好啦！還有他不是說我，他在說別人，還有很多藝人都住在那裡。」

吳宗憲透露和小豬原本就有私交：「我們有非常多的交集，生活上也會聊聊天，後來也開始打球，年紀越大朋友少一點是可以的，但你要跟我當一輩子的朋友，你看你出道多久我們就認識多久，還有憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」不料小豬卻秒答「有」，讓吳宗憲既震驚又好奇，羅志祥接著道出：「以前我們本來想要去憲哥公司問有沒有機會能簽我們？憲哥就一直打哈哈，我又再問憲哥要不要簽我們？他就說『哈哈，見鬼啦』，所以當時為甚麼沒有想要簽我們呢？」吳宗憲笑答解釋當時是自己誤判。

