羅志祥個唱全場失控掟Cake 失智羅媽媽「難逃一劫」

【on.cc東網專訊】台灣舞王羅志祥（小豬）前日（13日）起一連兩天於小巨蛋開唱賀出道30周年，他此生最重要的女人羅媽媽亦有現身，即使羅媽媽罹患阿茲海默症，仍晚晚到場報到，小豬開心地說：「粉絲都很熱情跟媽媽打招呼，媽媽很開心，媽！我會好好的！」羅媽媽亦雙手比讚熱情回應，演唱會上粉絲最期待的砸派環節亦全面加碼，由原先設定兩首歌長度增加到六首歌時間，人人都有機會被砸，「六親不認」超High橋段，連羅媽媽亦難逃一劫，昨日（14日）羅媽媽則上演大復仇，贏得猜拳令仔仔「面目全非」，玩得過癮。

小豬回憶去年高雄跨年場豁出去，與歌迷互動零距離互砸橋段很難忘，玩到全身都是刮鬍泡，後續光清潔也花了很長時間，小豬說：「台北返場怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸。我也很歡迎大家把所有片段分享到社交網上上回高雄場演完我霸榜一個月，這次就看台北的你們能不能讓我超越了。」

此次台北站，砸派環節由兩首歌長度增加到六首歌時間，前晚（13日）小豬與坐在VIP區的媽媽猜拳，羅媽媽猜輸後，孝順的小豬輕輕地將奶油抹在媽媽鼻上，輪到好兄弟小馬和小鐘、Toro的時候，小豬就「大開殺戒」毫不客氣，連嘉賓DJ SODA也加入砸派行列，和小豬猜拳最後奪得勝利，親自把奶油砸在小豬臉上，讓粉絲看得相當過癮。

昨晚演唱會嘉賓則邀來性感女神安心亞，兩人首度公開同台熱跳《靚仔》，瞬間引爆全場高潮。安心亞與羅志祥2010年曾被拍到凌晨前往男方住處，但雙方堅稱僅有工作上的合作，私下並不熟悉。事後兩人合作單曲《靚仔》引起話題，卻遲遲未有公開同台演出。昨安心亞驚喜現身演唱會，身穿黑色削肩上衣，大膽外露黑色Bra，辣晒美胸!

謝幕後，羅志祥降下舞台工作人員又牽給他單車車，要上他台唱《愛轉角》，敬業的他儘管全身泡沫仍上台演唱，更直接Cue「下雨」，當着全場粉絲洗澡，利用舞台上的「水舞」，從頭洗去一身泡沫，還掀起上衣小露腹肌，大派Live福利。

「羅志祥30巡迴演唱會」台北站，除唱將近五十首歌曲，這回再度延續「羅老闆」大放送「寵粉」行為，加碼大送禮，本次台北場最大獎為最新手機及其自家品牌演唱會周邊商品、行李箱，禮物價值超越自身演唱會門票。

