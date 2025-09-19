羅志祥時隔5年重返主持界 自豪體力極佳

【on.cc東網專訊】台灣舞王羅志祥（小豬）2020年被網紅周揚青毀滅式分手，爆出偷食兼愛多人運動，遭內地評為「劣迹藝人」，一度淡出幕前。而近年復出演藝圈的他，日前亦為主持新綜藝節目《綜藝OK啦》舉辦記者會，被問到現年46歲的「體力是否OK」時，羅志祥露出自信笑容：「我每次錄完4集就覺得好像可以再錄兩集，每集都有不同的哏，因為我這5年準備很多。」

而當面對感情現況等問題，羅志祥則顯得小心翼翼，但也坦然面對眾人追問「現在時間管理的好嗎？」他笑言：「非常好，我訓練體能之外也錄製節目，之後還有一些作品會推出，滿滿的事情，大家可以期待」，展現高EQ。

此外，被問到小S徐熙娣以《小姐不熙娣》入圍「綜藝節目主持人獎」，小豬期待小S早日回到螢光幕前，和他們散播歡樂。他笑曝，前幾日跟拍檔討論明年能否入圍金鐘獎：「她幻想說『我會哭耶，好緊張』，被我笑說節目都還沒播」。

