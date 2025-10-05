羅智強籲關注花蓮 批鄭麗文漠視災情

【on.cc東網專訊】國民黨19名立委日前呼籲暫停黨主席選舉辯論，優先關心花蓮災民，黨中央上周六（4日）宣布，原定8場政見發表會減至3場。面對目前支持度最高候選人、前立委鄭麗文形容是扼殺與黨員溝通機會，支持度排第3、立委羅智強周日（5日）批評對方輕忽立委建議。

羅智強發文指，19名立委呼籲停止黨主席辯論，是希望不要讓花蓮鄉親以至全台人民覺得當地受苦之時，國民黨只關心黨主席選舉，遺憾鄭麗文沒理會，如未當選黨主席就開始輕忽黨內立委真心建議，當選後如何帶領他們。他又質疑連地區領導人選舉也最多舉辦兩場電視辯論會，黨主席辯論何需辦到6場。

羅智強續指，黨主席候選人已出席3場辯論及一場彰化自辦政見會，第二場辯論內容與第一場幾無差別，第三場時更是有候選人為博取眼球開始互相攻擊，才令立委開腔呼籲，希望鄭麗文與堅持出席電視政見辯論會候選人聆聽立委肺腑之言及災民心聲，為花蓮發聲。他承認自己不參加辯論恐對競選不利，不過如果為了當黨主席不顧災民及人民感受，那寧可不做。

