羅毓儀加緊練歌兼特訓男友林俊其 最恨開巡唱

【on.cc東網專訊】無綫戀綜節目《女神配對計劃》令羅毓儀（Yuki）及林俊其（Kris），還有曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）配對成功外，更令人氣急升及財源滾滾，兩Pair情侶稍後夥拍「單身貴族」蔡思貝於2月1日假廣州舉行《Share Me Your Love音樂會》，屆時5人除大展歌喉外，煙韌情侶更奉旨放閃，令觀眾甜入心。

Yuki接受訪問時表示：「其實有得參與呢個音樂會真係非常開心，我做咗歌手都好一段日子，但大部分時間都係忙拍劇，發展歌唱事業嘅時間唔係咁多，所以都多謝《女》呢個節目，可以畀大家認識我多啲，亦因為呢個契機，令我哋5個人可以夾份開一個音樂會，算實現我擁有自己音樂會嘅夢想。」

離開騷時間不足半個月，她說已加緊練歌亦特訓男友中，直指Kris少唱歌經驗，所以除以唱歌經驗提點對方外，又謂：「同佢練歌，話畀佢知邊個位唱快咗同唱慢咗，有冇走音，仲搵開唱歌學校嘅吳業坤幫手夾歌，仲搵咗我首《女神之翼》監製幫我哋執執《女神之翼》嘅合唱版。」

問到她可想舉行巡唱？她恨出口說：「我哋去邊度都得，最緊要有工作，可以同多啲唔同粉絲見面，當然個節目喺大灣區攞咗獎，想回饋佢哋畀我哋嘅愛，所以都好想去大灣區巡唱，我同Kris入行咁耐都未試過出trip，所以如果去到外國就非常好。」

