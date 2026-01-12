羅浮宮再遇罷工 1/12閉館

（法新社巴黎12日電） 法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）的管理單位在官網上公告，受員工罷工影響，羅浮宮今天被迫關閉，成為全球最多人造訪的博物館近期又一起營運中斷事件。

館方除宣布閉館，也通知失望的旅客及藝術愛好者們，門票會自動退款。

羅浮宮上個月閉館一整天後，也有多日僅部分開放。

去年10月19日，羅浮宮在光天化日之下遭竊賊入侵，並偷走價值逾1億美元的王冠珠寶，讓主管們壓力倍增。到目前為止，有關這次竊案能否防範以及竊賊為何能得手的問題仍未止息。

除了竊案，建築物內最近還發生兩起事件，凸顯維護出了問題。羅浮宮首席建築師夏迪雍（Francois Chatillon）亦曾形容這棟建築「狀態不佳」。

去年11月，一場漏水導致埃及部門數百本書籍和手稿受損；10月則因天花板樑柱有崩塌危險，管理單位封閉了收藏古希臘陶器的展廳。

羅浮宮員工們呼籲館方增聘人手，並強化館內維護工作。