羅浮宮劫案︱歐珍妮皇冠被壓扁 缺 1 金鷹僅失 10 顆鑽石 館方稱可全面修復︱Yahoo

皇冠遭賊棄置被壓扁

【Yahoo新聞報道】法國羅浮宮表示，去年 10 月遭盜竊的法國皇后歐珍妮（Eugénie）皇冠，雖然在逃走途中跌落並被壓扁，但整體「幾乎完整」，可在毋須重建的情況下全面修復。

56 顆祖母綠全部仍在。

從展櫃缺口取出嚴重變形

該劫案早前匪徒合共盜去估值約 8800 萬歐元（約 8.1 億元）的珠寶，不過屬於拿破崙三世妻子的鑽石皇冠，最終被遺留在街道上。羅浮宮近日首次公開皇冠受損後的照片，指皇冠因賊人嘗試從展櫃鋸開的狹窄缺口取出而嚴重變形。

館方表示，這頂 19 世紀黃金皇冠鑲有鑽石、祖母綠及金鷹裝飾，目前缺少原有 8 隻金鷹中的 1 隻，但 56 顆祖母綠全部仍在，1354 顆鑽石中僅失去 10 顆。館方補充，皇冠可恢復至原本狀態，修復過程毋須額外重建。

7 件失竊珠寶仍下落不明

劫案發生於去年 10 月 19 日，匪徒利用一部偷來、裝有機械升降台的車輛，從接近塞納河的陽台進入阿波羅畫廊。其後有 2 名賊人使用電動工具割開窗戶進入，威脅保安人員並迫使場地疏散，再切開 2 個展示櫃。

整個行動不足 4 分鐘，匪徒隨即乘坐停在外面的 2 輛電單車逃走。警方其後拘捕 4 名男子，檢方指該 4 人涉嫌參與案件，但策劃整個行動的主腦仍未落網。

至於其餘 7 件失竊珠寶，包括同樣屬於歐珍妮的鑽石頭冠，以及多條項鍊、耳環和胸針，目前仍然下落不明。

缺少原有 8 隻金鷹中的 1 隻。