羅浮宮劫案！4分鐘偷走拿破崙皇室珠寶 歐仁妮皇后王冠碎裂尋回
巴黎當地時間10月19日清晨，世界最大藝術博物館之一——羅浮宮（Musée du Louvre），竟成為史上最大規模文化盜竊案的現場。據當地報導指，當局指有三至四名蒙面持槍的匪徒在凌晨3時潛入羅浮宮主建築，在短時間內，破壞多個展示櫃並奪走多件珍貴藝術品。目前巴黎警察廳及法國文化部已成立特別調查組。
賊人扮工人 電鋸破窗4分鐘得手
案發在當地早上約9點半，即開館約半小時後。根據法國內政部長Laurent Nuñez透露，3至4名蒙面賊利用羅浮宮塞納河側面一架翻新工程使用的升降台車，爬上羅浮宮二樓外牆。法國傳媒CNEWS更公開了據稱是賊人犯案的片段，畫面顯示有人身穿螢光反光背心扮成建築工人，使用小型電鋸切開玻璃展示櫃。
賊人破窗後直接衝向阿波羅長廊（Galerie d’Apollon），用工具打破展示櫃，搶走9件珠寶後立即離開。其中兩人負責入內行竊，另外兩人則駕駛電單車在外面接應。法國文化部長達蒂形容賊人手法專業有組織，整個過程可能只用了4分鐘，明顯經過精心策劃。
法國總統馬克龍得知事件後形容這宗失竊案猶如攻擊法國歷史遺產，當局必定會盡全力將賊人繩之於法。德魯奧拍賣行負責人Alexandre Giquello表示，失竊珠寶太過知名，賊人根本無法在市場上出售贓物，擔心他們會試圖拆開珠寶上的寶石，再單獨出售。
拿破崙皇室珍寶失竊 歐仁妮皇后王冠碎裂尋回
阿波羅長廊 收藏了23件拿破崙時期價值連城的珠寶，今次有9件被偷走，包括頸鍊、胸針、耳環與王冠。這些珠寶部分屬於拿破崙皇帝、他的侄子拿破崙三世，以及他們的妻子。其中最矚目的是一頂鑲有超過1,300顆鑽石與56顆祖母綠的歐仁妮皇后王冠。
戲劇性的轉折是，檢察部門在羅浮宮附近尋回其中一件失物，正是歐仁妮皇后的王冠。相信是賊人逃走時不慎掉落，被發現時王冠已經損毀碎裂。法媒報道指可能還有另一件珠寶被尋回，但當局未有證實。幸運的是，館內最大的「攝政王」鑽石（重逾140克拉）安然無恙，沒有被賊人偷走。
羅浮宮收藏超過3萬件文物、雕塑與名畫，歷史上也曾發生失竊案。最著名的是1911年，有前館員偷走達文西名畫《蒙娜麗莎》，兩年後才尋回，以及在1983年遭竊一套鑲金嵌銀的文藝復興時期盔甲，4年前（2021年）在西南部大城波爾多一個家族的收藏品中被發現，並已歸還。
有保安專家指出，羅浮宮早在16世紀擴建，建築結構複雜。雖然當局已經採用現代化保安設施，但為了保護傳統建築風格，加上讓參觀者可以近距離欣賞珍品，這種開放式的展示方法，反而可能成為保安漏洞，容易引起賊人注意。
