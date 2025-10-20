羅浮宮劫案！4分鐘偷走拿破崙皇室珠寶 歐仁妮皇后王冠碎裂尋回

巴黎當地時間10月19日清晨，世界最大藝術博物館之一——羅浮宮（Musée du Louvre），竟成為史上最大規模文化盜竊案的現場。據當地報導指，當局指有三至四名蒙面持槍的匪徒在凌晨3時潛入羅浮宮主建築，在短時間內，破壞多個展示櫃並奪走多件珍貴藝術品。目前巴黎警察廳及法國文化部已成立特別調查組。

羅浮宮阿波羅長廊外牆玻璃窗被打破，賊人用電鋸切開潛入，現場已拉起封鎖線。（ Getty Images ）

賊人扮工人 電鋸破窗4分鐘得手

案發在當地早上約9點半，即開館約半小時後。根據法國內政部長Laurent Nuñez透露，3至4名蒙面賊利用羅浮宮塞納河側面一架翻新工程使用的升降台車，爬上羅浮宮二樓外牆。法國傳媒CNEWS更公開了據稱是賊人犯案的片段，畫面顯示有人身穿螢光反光背心扮成建築工人，使用小型電鋸切開玻璃展示櫃。

CNEWS的獨家影中，身穿螢光反光背心的賳人，用電鋸切開玻璃展示櫃。（圖片擷取自：CNEWS）

賊人破窗後直接衝向阿波羅長廊（Galerie d’Apollon），用工具打破展示櫃，搶走9件珠寶後立即離開。其中兩人負責入內行竊，另外兩人則駕駛電單車在外面接應。法國文化部長達蒂形容賊人手法專業有組織，整個過程可能只用了4分鐘，明顯經過精心策劃。

法國總統馬克龍得知事件後形容這宗失竊案猶如攻擊法國歷史遺產，當局必定會盡全力將賊人繩之於法。德魯奧拍賣行負責人Alexandre Giquello表示，失竊珠寶太過知名，賊人根本無法在市場上出售贓物，擔心他們會試圖拆開珠寶上的寶石，再單獨出售。

賊人留下的升降台車仍然停在羅浮宮外牆，成為警方重要證物。（Getty Images）

羅浮宮稍早在社交平台發佈，因「特殊原因」，將閉館一天，館方暫未回應媒體詢問。（FB@Musée du Louvre）

拿破崙皇室珍寶失竊 歐仁妮皇后王冠碎裂尋回

阿波羅長廊 收藏了23件拿破崙時期價值連城的珠寶，今次有9件被偷走，包括頸鍊、胸針、耳環與王冠。這些珠寶部分屬於拿破崙皇帝、他的侄子拿破崙三世，以及他們的妻子。其中最矚目的是一頂鑲有超過1,300顆鑽石與56顆祖母綠的歐仁妮皇后王冠。

戲劇性的轉折是，檢察部門在羅浮宮附近尋回其中一件失物，正是歐仁妮皇后的王冠。相信是賊人逃走時不慎掉落，被發現時王冠已經損毀碎裂。法媒報道指可能還有另一件珠寶被尋回，但當局未有證實。幸運的是，館內最大的「攝政王」鑽石（重逾140克拉）安然無恙，沒有被賊人偷走。

法國文化部長Rachida Dati在羅浮宮外向傳媒交代案情，表示會全面檢討博物館保安系統，確保類似事件不會再發生。（X@Rachida Dati）

羅浮宮收藏超過3萬件文物、雕塑與名畫，歷史上也曾發生失竊案。最著名的是1911年，有前館員偷走達文西名畫《蒙娜麗莎》，兩年後才尋回，以及在1983年遭竊一套鑲金嵌銀的文藝復興時期盔甲，4年前（2021年）在西南部大城波爾多一個家族的收藏品中被發現，並已歸還。

有保安專家指出，羅浮宮早在16世紀擴建，建築結構複雜。雖然當局已經採用現代化保安設施，但為了保護傳統建築風格，加上讓參觀者可以近距離欣賞珍品，這種開放式的展示方法，反而可能成為保安漏洞，容易引起賊人注意。

據報導指，其中一件失物歐仁妮皇后的王冠已經尋回，被發現時王冠已經損毀碎裂。（Getty Images）

阿波羅長廊展示法國皇室珠寶收藏。這個2020年才完成翻新的展廳，集中展示法國王室最珍貴的文物。（Getty Images）

羅浮宮外圍加強保安措施，警察與保安人員嚴密把守各個出入口，確保調查順利進行並防止有人趁亂生事。（Getty Images）

