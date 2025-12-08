羅浮宮埃及部門漏水 供暖系統閥門意外開啟 數百件研究文獻受損︱Yahoo

羅浮宮 (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮今年 10 月發生珠寶失竊案，館方近日再證實，館內供暖系統上月下旬曾漏水，令埃及部門數百件研究資料受損，令外界關注羅浮宮基建狀況。

綜合外媒報道，羅浮宮副行政主管 Francis Steinbock 表示，館方於 11 月 26 日發現漏水，約 300 至 400 件屬於埃及學研究用途的期刊及文件受到影響。這些資料主要出版於 19 至 20 世紀初，被形容為「極具實用價值」但並非獨一無二。Steinbock 稱，事件並未影響任何文物，目前亦無永久性損失。館方表示，會就漏水事故展開內部調查。

水滲入翼樓天花

Steinbock 指，漏水源於館內供暖及通風系統一個閥門被意外打開，令水滲入存放相關書籍的翼樓天花。他指該系統已經老化及已停用多月，原定於明年 9 月更換。受損物品會先被烘乾，再交由裝訂工復修，之後重新放回書架。

羅浮宮今年 10 月曾遭遇盜竊案，四名匪徒在館內掠走估計價值 1.02 億美元的珠寶，引發外界關注羅浮宮基建狀況。

羅浮宮去年錄得 870 萬人次入場，當中 69% 為海外旅客。館方今年 11 月下旬宣布將調整門票價格，非歐盟旅客入場費將提升至 32 歐元。館方表示，票價上調約 45%，目標是每年增加最多 2,300 萬美元收入，以支援羅浮宮結構改善工程。