羅浮宮失竊案︱德國升降台「助攻」珠寶賊 生產商藉機宣傳：可快速完成任務、幾乎無聲運作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國羅浮宮日前發生珠寶失竊案，雖然警方仍在調查竊賊下落，但案中一部德國製的貨用升降台，意外成為網絡爆紅主角，令生產商獲得意想不到的曝光。
綜合外媒報道，德國廠商 Böcker Maschinenwerke GmbH 的「Böcker Agilo」貨運升降台被竊賊用作犯案工具。當地時間上周日早上，數名竊賊將升降台駛至羅浮宮外牆，強行打開窗戶，擊碎展示櫃，偷走具「無可估值」價值的拿破崙時期珠寶，之後駕駛電單車逃離巴黎市中心。
Böcker 公司第三代負責人伯克（Alexander Böcker）表示，他與妻子在網上看到相關照片時感到「震驚」，「當震驚過去後，我們以黑色幽默面對這件事」。公司翌日迅速在社交媒體上發布宣傳帖文，配上該升降台的照片，並以德文標語寫上「當你需要快速完成任務時」，藉機宣傳品牌。
帖文更介紹該型號可承載最多 400 公斤貨物，以每分鐘 42 米的速度運作，並採用 230 伏特電動摩打，「幾乎無聲運作」，平日主要用於運送家具及建築材料。伯克表示：「我們原本只希望獲得少量關注及一些幽默反應，沒想到回響如此熱烈。」
不過，他強調該升降台並不允許運送人員，「運送珠寶可以，運送賊人不行」。
