羅浮宮對外國人漲價45% 多數非歐盟遊客需付37美元
（法新社巴黎27日電） 巴黎羅浮宮博物館今天表示，將針對大多數非歐盟國家遊客調漲門票價格，這意味著美國、英國和中國等國遊客將需要支付37美元（約新台幣1160元）才能入場。
羅浮宮向法新社表示，門票調漲45%目的是希望年收入增加多達2300萬美元，以資助這座全球參觀人數最多的藝術博物館的結構性改善。羅浮宮上個月在光天化日下珍寶失竊，仍餘悸猶存。 在博物館董事會通過此決議後，館方和員工工會表示，從2026年1月14日起，來自歐盟、冰島、列支敦士登和挪威以外的遊客門票將漲價10歐元，達到32歐元。 羅浮宮2024年發布的報告顯示，當年訪客數量達到870萬人次，外國遊客占比為69%。美國遊客數量最多，中國遊客位居第3。
10月19日，4名竊賊闖入羅浮宮，僅用7分鐘就偷走了價值約1.02億美元的珠寶，隨後騎著摩托車逃逸。 官方調查顯示，博物館缺乏安全設備，且館方管理層也曾對其場所的維護狀況提出警告。 工會批評取消所有國籍統一入場費的決定，其中一個工 會CFDT警告說，此舉會造成「歧視」的觀感。
