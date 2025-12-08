羅浮宮工會下週發動輪流罷工 抗議人力短缺設施老化

（法新社巴黎8日電） 巴黎羅浮宮博物館的工會今天宣布，因工作條件問題，將於下週發動輪流罷工，讓這個本已備受打擊的文化機構雪上加霜。

這項公告出現在羅浮宮坦承11月底發生重大漏水事件的隔天，同時距離該館永藏展區的法國王冠珠寶失竊、讓館方顏面掃地的竊案近兩個月。

在這兩起事件之間，羅浮宮還因擔心天花板安全，臨時關閉過一個收藏古希臘陶器的展廳。

CFDT工會代表波德（Valerie Baud）向法新社表示，CGT、Sud與CFDT三大工會宣布，經約200名員工出席的員工會議全票通過，將自15日起發動輪流罷工。

若羅浮宮2100名員工大多響應，該館有可能在耶誕假期前夕關閉，屆時巴黎將湧入大批節慶遊客。

今年6月16日，羅浮宮也曾因畫廊導覽員、售票員及保安人員自發罷工，抗議人力短缺與擁擠問題，被迫暫時關閉。

三大工會今天也聯名致函文化部長達提（Rachida Dati），指出羅浮宮部分展區經常因「人手不足、技術故障及館舍老化」被迫關閉。

根據法新社取得信件副本，工會表示：「現在，民眾僅能有限接觸藝術品，參觀動線也困難重重。參觀羅浮宮已變成真正的障礙賽。」

羅浮宮副館長史坦巴克（Francis Steinbock）昨天則表示，供暖和通風系統內一個閥門未關，導致埃及館約300至400份期刊、書籍及文件受損。

史坦巴克補充說，遭損毀的館藏可追溯至十九世紀末至二十世紀初，是「極為有用」但「並非僅有」的文獻。

10月19日，4名歹徒大白天闖入羅浮宮，僅花7分鐘便搶走價值約1億200萬美元的珠寶，隨後騎機車逃逸。

這起事件凸顯羅浮宮重大安控漏洞，也讓政府任命的館長戴卡赫（Laurence des Cars）承受更大壓力。

她形容這是「對我們造成的巨大創傷」。

戴卡赫與工會早在竊案發生前已多次警告，館內管理狀況與維護龐大博物館的成本已成隱憂。

收藏達文西名畫「蒙娜麗莎」的羅浮宮，去年吸引870萬人次參觀。（編譯：陳政一）