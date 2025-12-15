精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
羅浮宮工會15日將展開輪流罷工 要求增員及改善擁擠
（法新社巴黎15日電） 羅浮宮（Louvre）博物館員工將自今天起展開輪流罷工，要求增聘人手並提出因應人潮擁擠的措施，為這座巴黎地標帶來更多挑戰。
距離館藏價值1億200萬美元的王冠珠寶在白天失竊、導致博物館蒙羞尚不足兩個月，目前尚不清楚罷工是否將迫使這座全球訪客最多的博物館閉館。
激進左派工會CGT的加拉尼（Christian Galani）告訴法新社：「我無法保證這個機構會關閉。如果他們真的開館，也只會是部分開放，路線相當非常有限，純粹只是象徵性地表示『我們有開館』而已。」
他表示，在巴黎即將迎接耶誕假期之際，這次罷工在博物館2200名員工間獲得廣泛支持。
加拉尼補充道：「罷工人數會比平常多很多。通常只有前線服務人員和保全人員參與，這次連科學人員、檔案館員、館藏管理員，甚至策展人與工坊同事都表示打算參與罷工。」
正值館方因10月19日發生的震撼竊案而成為公眾焦點之際，各組人員提出不同的不滿，累積成館內員工普遍不滿的氛圍。
接待和保全人員抱怨人手不足，卻得應付龐大人潮。收藏達文西（Leonardo da Vinci）名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）的羅浮宮，每年接待訪客較原本設計容量超過數百萬人。
今年6月16日的一次臨時罷工抗議導致羅浮宮暫時關閉。
羅浮宮已成所謂「過度觀光」的象徵，每天3萬名遊客面臨工會所說的「障礙賽」挑戰，包括安全隱憂、長長排隊人龍，以及水準欠佳的廁所與餐飲設施。
檔案館員與策展人越來越擔憂這座舊王宮內部日益惡化，近期又因漏水與結構問題導致展間關閉，更凸顯困境。
羅浮宮首席建築師夏迪雍（Francois Chatillon）上月於國會聽證會上坦言：「這棟建築狀況並不好。」
接連遭批的羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars），面對不斷升高的下台呼聲，今年1月發布一份廣為流傳的備忘錄，警告政府漏水、過熱與參觀體驗下降等問題。
●安全破口
自竊案發生後，外界持續質疑事件是否原可避免，以及為何像羅浮宮這樣的國寶級機構防護如此薄弱。
兩名闖入者利用攜帶式伸縮梯登上存放王冠珠寶的展廳，當眾使用角磨機切開玻璃門後，盜走八件無價之寶，現場遊客目瞪口呆。
後續調查顯示案發時館外僅有一支監視器正常運作，控制室的守衛螢幕數量不足以即時掌握畫面，警方一開始也被誤導。
過去十年間館方曾收到多份專業評估報告，點出主要安全漏洞，包括2019年珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）專家所做的稽核。
報告指出，竊賊得手的河岸陽台是「明顯弱點」，僅需一支伸縮梯就能輕易接近——與本次竊案發生過程如出一轍。（編譯：陳政一）
其他人也在看
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
馬鞍山錦豐苑一單位起火 約200人自行疏散
馬鞍山錦豐苑發生火警。今日(14日)傍晚近6時，錦豐苑錦莉閣有一個單位起火，冒出濃煙。消防接報到場，約15分鐘後將火救熄。由網上圖片可見，單位內火光熊熊，火勢猛烈。am730 ・ 18 小時前
碧瑤灣逾 30 搭棚工追欠薪 與宏福苑同屬宏業承辦 涉款逾 300 萬元｜Yahoo
薄扶林碧瑤灣的大維修工程與大埔宏福苑，同屬宏業建築工程有限公司承辦。宏福苑火災後，警方以涉嫌誤殺拘捕宏業 3 名負責人，包括工程顧問兼授權簽署人黃忠基。今早（15日）有逾 30 名碧瑤灣搭棚工人表示被拖欠薪金，金額超過 300 萬元。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
黎智英案｜黎智英妻兒偕陳日君離開法院 大批傳媒追訪 代表大律師：需時研究裁決｜有片｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發表煽動刊物」，今早於西九龍裁判法院被判三罪罪成。警方在 11 時 15 分以最高保安級別「鐵甲威龍」囚車押送黎智英離開法院，並有反恐特勤隊於法院出入口持槍戒備。黎智英家人與律師離開法院時皆未有回應傳媒提問。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
黎智英觸國安法罪名成立 保護記者委員會出面譴責
（法新社香港15日電） 香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案，法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。她說：「這項裁定凸顯香港徹底蔑視新聞自由，而新聞自由本應受到當地迷你憲法（基本法）的保障。」法新社 ・ 2 小時前
國安處再拘一名女子涉「非法操練」 累計 10 人被捕 兩人被控「串謀顛覆國家政權」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國安處早前就 12 月 11 日的執法行動，於前晚（12 日）再拘捕一名 26 歲女子，她涉嫌違反《維護國家安全條例》第 13 條的「非法操練」罪。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
涉破壞同學電腦火花四濺 在美華博士生被捕
【on.cc東網專訊】美國加州大學柏克萊分校一名中國男博士生涉嫌破壞同組同學的電腦設備，上周五（12日）在校內被捕，警方以3項破壞公物重罪對他提起訴訟。他獲准保釋，但拒絕配合調查，周一（15日）將首次出庭。on.cc 東網 ・ 1 天前
澳洲邦代海灘槍擊 義勇男子徒手制伏槍手成英雄
（法新社雪梨14日電） 澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，迄今至少12死29傷。蘭尼恩指稱，這起槍擊迄今至少造成12人死亡、29人送醫，傷者包括2名警員，目前狀況危急，警方在與已故犯罪嫌疑人相關的車輛中發現了一個簡易爆炸裝置。法新社 ・ 19 小時前
悉尼恐襲 兩父子涉案其中父親被擊斃
澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。新南威爾士州警方表示，涉案的兩名槍手是父子關係，其中50歲父親被警員擊斃，24歲兒子仍然留院，情況危殆，父親持有槍牌約10年，擁有6支槍，相信這6支槍都牽涉今次襲擊，正調查犯案動機。警方又在案發現場附近發現兩枚簡易爆炸裝置，並已安全處理。澳洲總理阿爾巴內塞形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為，政府將動用一切可用資源應對，又讚揚勇敢的應急人員和普通民眾挺身而出，捍衛澳洲的價值觀。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又說早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。（BC)#澳洲 #反猶太 #槍擊案infocast ・ 10 小時前
黎智英國安案｜李桂華指黎智英在囚期間未被虐待 斥其女向外媒抹黑(李昌峻報道)
【Now新聞台】黎智英妻兒有到場旁聽，未回應傳媒追問，他的律師稱需時審閱判詞再決定會否上訴。而警方國安處歡迎法庭裁決，又形容黎智英在修例事件中是整個亂局的推手。 黎智英妻子、兒子，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，聽取裁決後離開西九龍裁判法院，未有回應傳媒追問。多個外國領事代表亦有到庭旁聽，不過無就裁決回應。警方國安處歡迎法庭裁決，又稱審訊透露出黎智英在修例事件的角色。警方國安處總警司李桂華：「年輕人及學生只是一個畫面，是要替他完成反政府目的。他也是有子女的人，為人父母，見到其他人的子女鋃鐺入獄，前途盡毀，我真的不知道他的感受是如何。其實很簡單，他是整個亂局的推手，難辭其咎。他是利用自己的傳媒王國，控制編採方針及報道，煽動市民仇恨我們政府，更加利用自己的財富以及政治人脈脈絡，從事一些勾結外國勢力。總而言之，他危害國家安全的罪行是罄竹難書，證據確鑿。」李桂華批評有人抹黑政府虐待黎智英，又澄清黎智英在今年8月稱出現心悸，懲教署都有妥善跟進。李桂華：「黎智英女兒加入抹黑，她告訴外媒，父親視力越來越差、聽力越來越差，近乎走不到路，要求大家協助他。問題是，若大家都有跟進審訊，今天有沒有見到這now.com 新聞 ・ 3 小時前
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜時代廣場變優獸市／利東街飄雪匯演／中環10米高聖誕樹
一年一度的大型節日聖誕節即將來臨！香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
Xmas 主題 WhatsApp Sticker
🎅聖誕節🎄又來喇！🎊 快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！Squly & Friends ・ 1 天前
天水圍天澤邨單位起火 警方指縱火疑犯是51歲燒傷男戶主
天水圍天澤邨今日凌晨3時43分發生火警，警方指起火原因有可疑，列為縱火案處理，疑犯是在單位獨居的男戶主。 事發時，天澤邨澤潤樓一個高層單位起火，起火單位火光熊熊，冒出大量濃煙。消防到場後在屋內救出一名51歲男戶主，他當時清醒，身上有燒傷痕跡且情緒激動。男子被送到醫院治理，其後昏迷，目前情況危殆。am730 ・ 1 天前
人流密集處偷卡 即碌爆 7漢被捕涉逾400萬
在咖啡室與好友共聚或專注其他工作，或在餐廳享用美食亦要小心看管財物。賊人會在人流密集地區，盜取受害人銀包並偷走信用卡，再將銀包放回原處以減低戒心，之後迅速「碌卡」購物。警方日前搗破盜用信用卡的犯罪集團，拘捕7人，涉案22宗案件，金額逾400萬元。 被捕的7名男子，年齡介乎30至60歲，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產am730 ・ 12 小時前
法庭裁定黎智英串謀發布煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪均成立
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案，高等法院裁定，黎智英與《蘋果》高層「串謀發布煽動刊物」罪、「串謀勾結外國勢力」罪均成立，黎智英與重光團隊等「串謀勾結外國勢力」罪亦成立。AASTOCKS ・ 6 小時前
黎智英危害國家安全罪名成立 最高可判無期徒刑
【彭博】— 在一樁標志性的國家安全案審判中，現年78歲的香港前傳媒大亨黎智英被定罪，這可能令其面臨終身監禁，並加劇中美之間的緊張局勢。Bloomberg ・ 4 小時前
悉尼海灘發生槍擊案 至少10死多人傷
澳洲悉尼邦迪海灘發生槍擊案,新南威爾斯警方證實造成10人死亡,包括一名槍手。另一名槍手已被警方拘留,他身受重傷。警方表示,至少另有12人受傷,事件中更有兩名警員中槍受傷。總理阿爾巴內塞形容事件令人震驚和痛心。海灘正舉行猶太教的一個活動,有參加者在槍擊發生後帶同孩子逃生。有目擊者表示,看到至少有10個人倒臥地上,亦見到血跡。英國廣播公司(BBC)一名記者剛在現場,他說聽到約二十下槍聲,周圍的人似乎以為是煙火,沒有太大反應,直至警方直升機出現,才意識到危險,之後關於槍擊事件的訊息就大量透過手機傳播。 (BC)#悉尼 #澳洲 #槍擊案infocast ・ 20 小時前
旺角七旬菲漢假扮顧客 珠寶店偷13萬元首飾斷正
旺角發生盜竊案。一名外籍男子今日下午1時許，在彌敦道621至623號一間珠寶店內假扮顧客，盜去一批約值13萬元的首飾及飾物，並企圖逃去，店員發現後隨即將他截停。 警方接獲店員報案後到場及初步調查，在該名持護照的74歲菲律賓籍男子身上起回全部贓物。他涉嫌盜竊被捕，現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進am730 ・ 19 小時前
澳洲下半旗悼念槍擊案死難者 據報兩名疑犯曾宣誓效忠伊斯蘭國
澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。澳洲今日全國下半旗悼念事件中的遇難者。當地警方指，涉案兩名槍手是父子關係，被擊斃的50歲父親持有槍牌，24歲兒子仍然留院，情況危殆，正調查兩人的犯案動機。當地傳媒引述聯合反恐小組調查人員指，兩人曾宣誓效忠極端組織「伊斯蘭國」，警方在他們的車內發現一面「伊斯蘭國」旗幟。總理阿爾巴內塞強烈譴責襲擊，形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又指早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。 (ST)#澳洲 #反猶太 #槍擊案 (ST)infocast ・ 4 小時前