羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo

賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊

【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在保安系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。

羅浮宮在案發第二日繼續關閉。(Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

七分鐘內完成行動

綜合外媒報道，案件發生於周日早上約 9 時 30 分至 9 時 40 分之間。當時羅浮宮已經開放給遊客，四名戴頭套、穿黑衣的賊人駕駛一輛裝有升降平台的貨車，停在臨塞納河一側的道路旁。警方表示，其中一名賊人身穿黃色反光背心，疑似為混淆視線，偽裝成維修人員。

賊人操控吊臂平台升至博物館二樓阿波羅長廊的窗邊，利用電鋸和切割工具割破玻璃窗後潛入館內。該長廊是羅浮宮最華麗的展區之一，收藏法國皇室及帝國時期的珠寶，包括拿破崙家族的遺珍。

他們進入展廳後，迅速擊碎兩個玻璃展示櫃，取走多件展品。雖然館內警報立即響起，但整個過程不足 7 分鐘。警方稱，賊人雖然沒有使用槍械，但曾以電鋸威嚇保安員。之後他們駕吊臂車撤離現場，再轉乘兩輛電單車逃逸。

賊人操控吊臂平台升至博物館二樓阿波羅長廊的窗邊 REUTERS/Gonzalo Fuentes

法國內政部長 Laurent Nuñez 形容行動「非常專業」，無任何暴力場面。文化部長 Rachida Dati 亦指出，閉路電視顯示賊人「冷靜」進入，在無混亂的情況下迅速砸毀展示櫃取走珠寶，然後駕駛兩輛電單車逃逸。她指賊人顯然是「經驗老到、計劃周詳的專業團伙」。

檢察官 Laure Beccuau 補充，四名疑犯全程戴上頭套，其中一人穿着黃色反光背心以偽裝成工人。賊人在逃走時試圖縱火焚燒吊臂貨車，但被館方職員及時阻止。

拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugénie）的皇冠在逃逸途中被遺落在附近街頭 Louvre Museum/Handout via REUTERS

失竊八件珠寶 皇冠跌落現場

法國文化部證實，共九件展品成為賊人目標，其中八件被成功偷走，另一件即拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugénie）的皇冠在逃逸途中被遺落在附近街頭。該皇冠由黃金、鑽石及祖母綠製成，部分已受損。

被竊珠寶全屬 19 世紀法國皇室及帝國時期的珍藏，包括：

歐仁妮皇后的頭冠及胸針；

拿破崙皇后瑪麗路易絲（Marie-Louise）的祖母綠頸鏈及耳環；

法王路易菲臘（Louis-Philippe）之妻瑪麗艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）及荷蘭王后奧坦絲（Queen Hortense）的藍寶石套飾，包括頭冠、頸鏈及單隻耳環；

一枚被稱為「聖物胸針」（Reliquary Brooch）的珍罕胸針。

這批珠寶以鑽石、珍珠及各類寶石鑲嵌而成，歷史及文化價值無可估量。內政部長紐涅斯形容，這批珠寶「無價且具不可取代的文化意義」。

值得一提的是，展廳內同樣收藏的「攝政鑽石」（Regent Diamond）估值逾 6,000 萬美元，卻未被竊取。檢方表示，目前未知賊人為何略過該寶石，或與預先「定製」的竊案有關。

歐仁妮皇后的頭冠 Louvre Museum/Handout via REUTERS

其他展品未享《蒙娜麗莎》同等級別安全措施

羅浮宮發出聲明指，事發後警報即時響起，館方職員依照程序通知警方並疏散遊客。部分遊客形容當時「現場一片混亂」，門口迅速被金屬閘門封鎖。博物館隨後宣佈「因特殊原因」當日閉館，警方在場調查。

羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館，去年吸引約 870 萬名遊客。事件發生後，總統馬克龍於社交平台表示，這宗盜竊「是對我們珍視歷史遺產的攻擊」，並強調政府會追回失物、將疑犯繩之於法。

極右政黨領袖巴德拉則批評政府無能，指「羅浮宮是法國文化象徵，這次竊案是國家的恥辱」。文化部長 Rachida Dati 承認，法國大型博物館長期忽視保安問題，「過去 40 年很少針對博物館安全作出重大投資」。她指，兩年前羅浮宮館長已要求警方審核保安系統，並警告博物館「必須適應新型組織犯罪手法」。

專家指出，雖然《蒙娜麗莎》受到最嚴密的防護，設有防彈玻璃與恆溫展示櫃，但其他展品並未享有同等級別的安全措施。當局近年曾推出強化博物館安全的計劃，但落實進度緩慢。

歐仁妮皇后的胸針 Louvre Museum/Handout via REUTERS

1793 年開館以來盜竊案極少

羅浮宮自 1793 年開館以來盜竊案極少，但每次均轟動全球。最著名的案例發生於 1911 年，義大利籍裝修工人 Vincenzo Peruggia 將《蒙娜麗莎》藏於外套內偷走，兩年後在義大利被捕，畫作最終尋回。

1998 年，19 世紀畫家 Camille Corot 的《塞夫勒之路》（Le Chemin de Sèvres）被人從牆上取走，至今下落不明。

近年法國亦屢現文物竊案。上月利摩日（Limoges）的阿德里安杜布歇博物館（Adrien Dubouché Museum）遭賊人闖入，竊走價值約 950 萬歐元的瓷器；去年 11 月，巴黎柯尼亞克-傑博物館亦有七件歷史文物被偷。

法國檢方懷疑事件涉及專業犯罪網絡。檢察官 Laure Beccuau 表示，這宗竊案或為私人收藏家所「委託」，亦可能是為將珠寶拆解變賣或洗黑錢用途。她指「今日任何藝術品盜竊都可能與毒品資金流動有關。」

案件已交由專門偵辦重大文物失竊案的警隊負責。專家認為，若珠寶已被拆解或改造，追回難度將極高。警方現正分析閉路電視畫面，追查四名疑犯的逃逸路線及珠寶去向。