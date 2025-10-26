本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
羅浮宮竊案︱據報警方拘捕 2 名疑犯 其中一人試圖登上飛往阿爾及利亞航班︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎羅浮宮早前發生的珠寶失竊案有新進展，據外媒報道，警方已拘捕兩名疑犯，兩人均來自巴黎郊區的聖但尼省（Seine-Saint-Denis），其中一人試圖登上飛往阿爾及利亞的航班時被捕。
綜合外媒報道，案件發生於 10 月 19 日早上，四名賊人駕駛一輛裝有機械升降梯的車輛，從羅浮宮外部攀入阿波羅畫廊，以電動工具切割玻璃展示櫃，奪走多件 19 世紀法國皇室珍寶後逃逸。被盜珠寶共 8 件，總值約 8,800 萬歐羅（約 7.9 億元），當中包括曾屬皇后歐珍妮（Empress Eugénie）的珠寶收藏。警方其後在現場尋回她的一頂皇冠，其餘珍品仍然下落不明。
報道指，其中一名疑犯於 10 月 25 日在巴黎戴高樂機場企圖登機飛往阿爾及利亞時被捕。另一名疑犯的拘捕地點及身份尚未公布。
