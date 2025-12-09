羅浮宮醞釀罷工 三大工會抗議人手短缺與設施老化 恐聖誕前夕被迫關閉︱Yahoo

聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
【Yahoo新聞報道】法國巴黎羅浮宮博物館的三個主要工會，包括法國總工會（CGT）、法國工人民主聯盟（CFDT）及團結工會聯盟（Sud）昨日（8 日）宣布，將從 12 月 15 日起輪流罷工。工會對資源不足、工作條件惡化以及設施老化等問題表達強烈不滿。若館內 2,100 名員工大多響應這次行動，羅浮宮有可能在聖誕假期前夕暫時關閉，影響大批前往巴黎的節慶遊客。
工會發動下周起輪流罷工
綜合外媒報道，約 200 名羅浮宮員工出席了員工會議，並全票通過發動下周起的輪流罷工。三大工會已聯名致函法國文化部長達蒂（Rachida Dati），指羅浮宮部分展區經常因人手不足、技術故障及館舍老化而被迫關閉，形容到訪數以百萬計遊客的參觀體驗，已變成一場「障礙賽」，要求政府和館方把更多資源投放在建築修葺和設施更新上，保障博物館、館藏、遊客及員工安全。
反對票價上調 45％ 工會指博物館現安全漏洞
工會同時反對上調非歐盟遊客票價約 45% 的計劃。他們認為，當局一方面提高票價，另方面卻未有解決人手短缺及保安問題，無法回應前線員工訴求。工會又稱，若輪流罷工擴大至大部分部門，羅浮宮在聖誕假期前夕可能需要暫停開放，影響預計大量抵達巴黎的節日旅客。
工會幹事 Christian Galani 受訪時指出，羅浮宮是一座「破舊的博物館」，種種問題正反映安全漏洞。他表示，今次罷工投票獲得出席員工全體同意，預料輪流罷工可能迫使博物館在某些日子完全關閉。工會要求當局「加快步伐」，優先處理保安與維修工作。
