天文台下午 5:20 直接發三號強風信號
羅浮宮驚天竊案 竊賊光天化日7分鐘奪走8件冠飾
（法新社巴黎19日電） 法國官員與消息人士指出，竊賊今天持電動工具大白天闖入羅浮宮，僅花7分鐘便竊走無價的皇冠珠寶，但在逃逸過程中卻遺落一頂鑲有寶石的皇冠。
有關單位在博物館附近尋獲這頂19世紀的皇冠，但皇冠已有受損情況。
這起驚天竊案是近來針對法國多家博物館一連串盜竊事件之一，迫使羅浮宮暫時閉館。收藏名作「蒙娜麗莎」的羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館。
巴黎首席檢察官貝庫（Laure Beccuau）接受BFMTV電視台採訪時表示，警方目前正在追緝由4名竊賊組成的涉案團夥。
身著軍裝的士兵在羅浮宮著名的玻璃金字塔入口處巡邏，經疏散的遊客、觀光客及路人則被管制在警戒線之外。
美國旅客奧坎波（Talia Ocampo）接受法新社訪問時說：「就像好萊塢電影一樣。」表示這件事實在太瘋狂，「因為發生搶案而無法進入羅浮宮，會讓我們永生難忘」。
法國文化部聲明指出，被竊的珠寶來自收藏法國皇家珠寶的阿波羅長廊，共有8件失竊。
聲明說：「兩座高安全防護展示櫃遭鎖定，8件價值難估的文化遺產被竊。」
失竊物品包括拿破崙（Napoleon）贈與妻子路易莎皇后（Empress Marie Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及拿破崙三世（Napoleon III）妻子尤金妮皇后（Empress Eugenie）所戴的冠冕。
貝庫表示，竊賊以用來破壞珠寶櫃的角磨機恐嚇博物館警衛。目前已有60名調查人員投入這起案件。
法國內政部長不排除羅浮宮劫案疑匪是外國人
法國巴黎羅浮宮發生搶劫案,據報有9件珠寶失竊,疑匪仍然在逃。案發在當地星期日早上9時半,3-4名蒙面男子從羅浮宮外一處施工地點,闖入館內的阿波羅長廊,偷走展示櫃內9件拿破崙時期的珠寶後,駕駛電單車逃去,整個犯案過程約7分鐘。報道較早時指疑匪乘坐運貨升降機闖入羅浮宮,其後指他們是爬上伸縮梯,再破窗而入。根據羅浮宮網頁的介紹,阿波羅長廊主要展出法國王室的珠寶與鑽石收藏。文化部長達蒂在案發後到場了解。她表示博物館人員及警方正在調查案件,包括評估失竊珠寶的價值。內政部長努內茲就說,不排除疑匪是外國人,又說今次案件暴露了法國博物館體系的脆弱性。 (BC)infocast ・ 17 小時前
巴黎羅浮宮失竊案調查人員到場蒐證 當局尋回其中一個后冠
法國巴黎羅浮宮發生失竊案。檢察部門指,賊人在數分鐘內偷走拿破崙時期的9件珠寶,之後當局尋回其中一個后冠,羅浮宮閉館一天,當局稱是有組織犯罪,正追捕賊人及評估損失。作為法國藝術文化地標的羅浮宮在周日發生失竊案後,調查人員到場蒐證,部分玻璃窗碎裂。 (BC)infocast ・ 6 小時前
法國官員證實羅浮宮遭搶劫 7分鐘9件拿破崙時期珠寶被盜
位於法國首都巴黎的羅浮宮博物館，周日（19 日）上午發生搶劫事件，館方隨後宣布臨時閉館一天。鉅亨網 ・ 8 小時前
