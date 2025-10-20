羅浮宮驚天竊案 竊賊光天化日7分鐘奪走8件冠飾

（法新社巴黎19日電） 法國官員與消息人士指出，竊賊今天持電動工具大白天闖入羅浮宮，僅花7分鐘便竊走無價的皇冠珠寶，但在逃逸過程中卻遺落一頂鑲有寶石的皇冠。

有關單位在博物館附近尋獲這頂19世紀的皇冠，但皇冠已有受損情況。

這起驚天竊案是近來針對法國多家博物館一連串盜竊事件之一，迫使羅浮宮暫時閉館。收藏名作「蒙娜麗莎」的羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館。

巴黎首席檢察官貝庫（Laure Beccuau）接受BFMTV電視台採訪時表示，警方目前正在追緝由4名竊賊組成的涉案團夥。

身著軍裝的士兵在羅浮宮著名的玻璃金字塔入口處巡邏，經疏散的遊客、觀光客及路人則被管制在警戒線之外。

美國旅客奧坎波（Talia Ocampo）接受法新社訪問時說：「就像好萊塢電影一樣。」表示這件事實在太瘋狂，「因為發生搶案而無法進入羅浮宮，會讓我們永生難忘」。

法國文化部聲明指出，被竊的珠寶來自收藏法國皇家珠寶的阿波羅長廊，共有8件失竊。

聲明說：「兩座高安全防護展示櫃遭鎖定，8件價值難估的文化遺產被竊。」

失竊物品包括拿破崙（Napoleon）贈與妻子路易莎皇后（Empress Marie Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及拿破崙三世（Napoleon III）妻子尤金妮皇后（Empress Eugenie）所戴的冠冕。

貝庫表示，竊賊以用來破壞珠寶櫃的角磨機恐嚇博物館警衛。目前已有60名調查人員投入這起案件。