羅淑佩：國際級排名賽及表演賽優先獲「M」品牌資助 按評分獲600萬至1500萬元不等

【Now新聞台】政府完成「M」品牌檢討，未來將會按評分對體育賽事設資助上限，金額由600萬元至1500萬元不等。文體旅局局長羅淑佩指，日後會更嚴格考慮賽事是否能夠為本港帶來經濟效益。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「政府對於體育活動的贊助或資助是有很多方面，我們說的『M』品牌是大型體育盛事，現在的確希望集中在國際性的賽事，特別是表演或爭取國際排名、分數的賽事，當然會優先考慮。其他的表演賽並不是說我們不會考慮，但當然它帶來的經濟效益或旅遊收益會是更主要考慮。」

