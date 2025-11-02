羅淑佩

香港劍擊港隊近年在國際賽事屢創佳績，正積極備戰即將舉行的全運會。政府兩年前已提出興建劍擊體育館，文化體育及旅遊局長羅淑佩昨透露，初步傾向選址北部都會區，現已覓得土地並展開前期研究；而短期體院則將再改裝多半層至一層，供劍擊訓練。

政府兩年前的《施政報告》提出興建設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，之前擬改建土瓜灣體育館作臨時用途，惟場地不適合。羅淑佩昨出席電視台節目時透露，初步傾向在北部都會區選址，並已覓得一幅合適土地，正進行前期研究，期望能在其任內向立法會爭取撥款。

廣告 廣告

就體育館落成前，亦有其他安排，她指出，短期內會利用啟德體藝館作為劍擊訓練場地，並透露體院現正改建其中一層，希望能擴展至多半層或一整層供劍擊港隊使用。

全運會周日(9日)正式開幕，羅淑佩稱，全運會香港賽區的準備已大致完成，即使遇上惡劣天氣如颱風，亦有後備方案應對。她又透露，香港賽區8項賽事共約40萬張門票，已售出三成多，情況與以往相若，剩餘門票多屬初賽場次；預計全運會期間將吸引約十萬人次旅客訪港。

啟德體育園今年3月開幕以來已舉行不同盛事活動。羅淑佩指，啟德體育園的場地預訂情況非常踴躍，目前已有部分活動申請排期至2027年。她又稱，2026年為世界盃決賽年，部分曾在香港成功舉辦足球賽事的主辦機構，已開始與政府商討，期望於2026年夏季引入具吸引力的足球比賽。

就體育園與香港大球場的分工安排，羅淑佩則強調，大球場在過去半年並無閒置，政府正考慮將球場草地分區出租，以舉辦不同類型的活動。部分偏遠廂房亦有望改作體育總會辦公室，以提升場地使用效益及支援體育發展。



香港劍擊港隊近年在國際賽事屢創佳績。

擬全運會立法會選舉協同宣傳

除全運會外，政府亦積極推廣12月7日立法會換屆選舉，鼓勵市民踴躍投票。羅淑佩表示，當局會將全運會及12月舉行的立法會換屆選舉協同宣傳，在不違反全運會規則下，在場地內可行的地方，擺放宣傳選舉的海報，亦會考慮在比賽期間宣傳，提醒市民選舉的重要性。

此外，不同部門亦持續呼籲市民在立法會選舉日投票。當中政務司副司長卓永興昨 日先後到屯門、深水埗和灣仔街站，向市民派發單張及宣傳品，呼籲參與投票，選出心儀的立法會議員。而房屋局長何永賢在社交平台上載片段，指房屋局設計的吉祥物「幸福家族」，將會聯同選舉事務「票箱家族」到屋邨宣傳，鼓勵居民12月7日踴躍投票，為自己、社區和香港的幸福，挑選心水的立法會選舉候選人。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/羅淑佩-已覓得土地-劍擊館擬選址北部都會區/614384?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral