羅淑佩：聖誕海外旅客訪港人次破紀錄 反映香港韌性

宏褔苑大火發生至今約一個月，為了向災民表達尊重及關心，旅發局將除夕倒數煙花表演改為在中環舉行光影表演及音樂演出。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早(30日)在商台節目表示，市民心情仍受影響仍然會有倒數活動，希望踏入新一年，能重新振作。

感謝業界理解及體諒

至於取消煙花，羅淑佩承認對一些向海的酒店訂房或餐廳套餐會有影響，但在今年的獨特情況，感謝業界理解及體諒。她指，宏福苑大火後一度擔心影響旅遊業界，但聖誕節(25至27日)期間，單日旅客人數破紀錄，由48,000人次至接近51,000人次，大火後亦有不少活動如期舉行，反映香港韌性，不會因災害而完全停下來，新年亦帶出新希望的訊息。

羅淑佩又提到，今年的倒數活動是全新的光影匯演，倒數後有全新的音樂編排，可以展示香港特色，並加入不同元素，有外地殿堂級組合 AIR SUPPLY，亦有本地歌手馮允謙及雲浩影，都是當時得令及大家喜歡的歌手，相信無論本地市民及外地旅客都會感到新鮮，亦有似曾相識的感覺。

