羅湖管制站偷運貓隻入境 56歲女遊客涉非法進口動物被捕

【on.cc東網專訊】香港海關昨日(23日)在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件，檢獲一隻懷疑非法進口貓，估計市值約2萬元。

海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓，遂拘捕該名女子。案件已轉交漁農自然護理署作跟進調查。

海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁一年。

