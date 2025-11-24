搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
羅湖管制站偷運貓隻入境 56歲女遊客涉非法進口動物被捕
【on.cc東網專訊】香港海關昨日(23日)在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件，檢獲一隻懷疑非法進口貓，估計市值約2萬元。
海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓，遂拘捕該名女子。案件已轉交漁農自然護理署作跟進調查。
海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁一年。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
狗狗因主人住老人院失依靠 獨守舊屋卻遭人投訴要捕捉
【動物專訊】錦上路田心村約4歲的狗狗「大舊」，因主人兩年前入住老人院，他一直獨自留守在荒廢舊屋內，全靠熱心村民餵食才得以維生，然而有些村民卻不打算放過這可憐的狗狗，以他會吠叫嚇到小孩和四處大小便，提出漁護署捕捉他。有義工不忍心看到狗狗被捕捉，因此希望幫狗狗找到暫托或領養家庭。 協助狗狗尋家的熱心市民May Wai表示，大舊的主人在兩年前入住了老人院，留下了大舊在荒廢舊屋內，一些街坊將食剩的飯餸給他，但大部分時間狗狗都沒人理會。她表示，近期有村民想聯絡漁護署捉狗，原因是指狗狗四處大小便，亦有村民指控狗狗嚇到小孩。 她為大舊抱不平，說：「大舊因為以前習慣看門口，所以見到陌生人他會吠，於是就有其他人說要報漁護署把他捉走。」她又形容，大舊其實很溫馴，只要跟他相熟，他便會十分友善。 狗狗已經失去依靠，只是繼續住在他認為是家的舊屋，但還有人想將他趕絕。餵狗義工希望幫狗狗找到暫托或領養家庭，讓他可以安穩地過新生活。 如有意暫托或領養這可憐狗狗，可透過Facebook與May Wai聯絡（ https://www.facebook.com/may.wai.7 ）。 The post 狗狗因主人住老人院香港動物報 ・ 20 小時前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 17 小時前
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
以為歐洲才是扒手天堂？根據英國保險比價網站Compare the Market公布的「2025全球旅遊風險排行榜」，泰國成為全球扒竊與詐騙風險最高的國家，首都曼谷更高居榜首，連同芭達雅與布吉島，三大城市齊齊上榜，成為旅遊熱點中的「高風險地帶」。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
中日領袖G20峰會未有接觸 據報李強於高市發言時離席
中日關係持續緊張。總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團(G20)峰會期間，未有接觸交流。日本放送協會報道，會議期間，李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。 高市總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，建構互利、建設和穩定關係的意願不變。高市承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題，又指日方須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。 日本傳媒報道，中日近期的爭議令日本民眾憂慮影響兩國的大熊貓交流。現時日本只餘下東京上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，按規定牠們將於明年2月歸還中國。有民眾憂慮兩國關係緊張，影響日方爭取租借新的大熊貓。(ST)infocast ・ 2 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館 4 日招待萬六人 盲盒 Threads 大熱黑貓炒至 $900 團隊補貨中︱Yahoo
故宮表示，由展覽 11 月 20 日公眾開放起，館方過去 4 日共接待了逾 16,000 名觀眾。為了應付人流，展廳昨日特別延長開放至晚上 8 時。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
港初創還原David Webb網站 不會圖利
知名股評人兼財經網站Webb-site.com創辦人David Webb因為患病，上月底關閉其創辦27年的網站伺服器，公共存取亦終止。不過，近日有本港AI初創企業舵手稱已把該網站還原。信報財經新聞 ・ 7 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 21 小時前
香港街馬︱連續三年屢爆爭議 行李領取混亂、精英選手跑錯路線、頒錯獎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於今早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
故宮古埃及展停售現場門票 有旅行團欲購票入場「摸門釘」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，日前因參觀人數眾多，入場人士因排隊時間過長而鼓譟，甚至引發退票潮。東網記者今午(23日)約12時到場視察，發現展廳門口人流不算太多，惟博物館附近有大批旅遊巴停泊，相信有旅行團欲on.cc 東網 ・ 1 天前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 1 天前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
立法會選舉｜塘尾道行人天橋兩選舉海報被毀 23歲男同日落網
再有立法會換屆選舉宣傳品被毀壞。警方周六早上約9時半巡查旺角塘尾道一條行人天橋期間，發現有兩張海報懷疑被人破壞，據悉涉事海報為立法會換屆選舉宣傳海報。 警方翻查閉路電視，包括「銳眼」計劃安排的閉路電視後，鎖定一名涉案23歲毛姓男子，並在同日晚上約7時半在棕樹街以涉嫌「刑事毁壞」拘捕他，他現正被扣留調查，案件交由旺am730 ・ 22 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 收「熱心愛國團體」投訴信 促停售周邊產品 聲稱已報國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。莊梅岩今日（23 日）在社交媒體貼出一封來自「熱心愛國團體」的信函，要求停止製作及販售相關周邊產品，並指控她散播仇恨政府情緒。Yahoo新聞 ・ 1 天前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 1 天前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 4 小時前