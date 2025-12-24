羅素布蘭德再添2性侵新控 受害人數攀升至6

（法新社倫敦23日電） 深陷性侵醜聞的英國喜劇演員羅素布蘭德（Russell Brand），今天又遭指控2項罪名，分別是強制性交罪與性侵害。

50歲的羅素布蘭德先前已針對1999至2005年期間的行為被控5項罪名，包括1項強制性交罪、1項強制口交罪、2項性侵害罪和1項強制猥褻罪。他已於今年5月提出不認罪答辯。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發布聲明指出，今天提出的兩項新控訴涉及另外兩名受害女性，且是在2025年4月針對4名受害女性提出控訴後，進一步增加的指控。

警方強調，經深入偵查，目前與羅素布蘭德有關的指控已涉及共6名女性。

羅素布蘭德已被傳喚於明年1月20日出庭面對這兩項新增指控。

原有的5項指控則將於明年6月16日開庭審理。