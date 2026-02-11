1年減重14kg！ 50歲羅美蘭「長跑式減重」秘訣曝光：戒酒、拒絕麵包誘惑

韓國實力派演員羅美蘭（50歲）近期因身材明顯消瘦成為焦點。她曾在廣播節目與綜藝節目中大方分享，自己花了一年時間，以「健康不挨餓」為原則減重，目前總計已瘦下14公斤。這份驚人的自律就連在錄製旅遊節目時也不破功，面對機上誘人的麵包，她堅定拒絕，展現了「人生最後一次減肥」的強大意志力。

一年慢瘦14公斤：拒絕「快速瘦身」避免復胖

羅美蘭在宣傳電影《黑帶出勤中》（High Five）時坦言，過去人生中雖然常喊著要減肥，但多以失敗告終。這次是因為發現體重快要衝破7字頭，才下定決心進行「長跑式減重」。

她表示：「我不想急於求成，而是當成一場長久戰。大約一個月瘦一公斤，花了整整一年。」羅美蘭認為，瘦得太快容易復胖，因此她採取運動與飲食並進的正攻法，包含皮拉提斯、有氧運動與伸展運動。

羅美蘭採取長期、緩慢改善體態的方式，健康減重。（圖片來源：IG tn.actors）

羅美蘭的兩大戒律：戒酒、遠離精緻澱粉

在飲食調整上，羅美蘭特別強調「換一種食物吃，但不餓肚子」，其中最有感的改變是：

幾乎滴酒不沾：

她透露減肥期間幾乎不喝酒。醫師指出，酒精會阻礙脂肪燃燒所需的氧氣輸送，並促進壓力荷爾蒙（皮質醇）分泌，導致脂肪堆積在腹部，因此戒酒對消除贅肉非常有幫助。

拒絕精緻澱粉：

在近期播出的旅遊短片中，羅美蘭與好友金淑、張慧珍前往土耳其旅遊。當空服員送上飛機餐麵包時，羅美蘭果斷表示：「我不吃麵包。」讓一旁的金淑感嘆「減肥中的美蘭果然不一樣」。由於麵包屬高血糖指數（GI值）食物，容易導致血糖波動、引發飢餓感並堆積脂肪，羅美蘭的堅定拒絕正是維持體態的關鍵。

羅美蘭健康減重，現在體態也輕盈不少。（圖片來源：IG tn.actors）

皮拉提斯強化核心 找回50歲的「11字腹肌」

除了飲食，羅美蘭將成功歸功於「皮拉提斯」。這項運動能強化核心肌群與腹部深層肌肉，提高基礎代謝率，並矯正體態。

雖然羅美蘭幽默自嘲減肥後的副作用是「過度自信」，笑說：「51歲了還想穿短版上衣（Crop Top），甚至想炫耀11字腹肌！」但她在出席製作發表會時展現出的輕盈體態與流暢線條，確實令同業與好友驚嘆。演員金希沅更驚呼：「美蘭啊，妳怎麼變這麼輕？以前我都抱不動，現在一舉就起來了。」

專業建議：健康減重的長遠優點

專家分析，羅美蘭這種「每個月瘦1公斤」的長跑策略，具備以下優點：

維持基礎代謝率： 減少因急劇減肥導致的肌肉流失。

建立健康生活習性： 長時間的調整能讓身體自然適應健康的飲食與運動頻率。

減少心理壓力： 相比短跑式減肥，長跑式計畫較不容易引發壓力性暴食。

羅美蘭目前仍以再瘦3至4公斤為目標持續努力中。她也鼓勵大眾，比起減少體重數字，更重要的是「健康地瘦下來並維持下去」。

