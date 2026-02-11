黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
1年減重14kg！ 50歲羅美蘭「長跑式減重」秘訣曝光：戒酒、拒絕麵包誘惑
韓國實力派演員羅美蘭（50歲）近期因身材明顯消瘦成為焦點。她曾在廣播節目與綜藝節目中大方分享，自己花了一年時間，以「健康不挨餓」為原則減重，目前總計已瘦下14公斤。這份驚人的自律就連在錄製旅遊節目時也不破功，面對機上誘人的麵包，她堅定拒絕，展現了「人生最後一次減肥」的強大意志力。
一年慢瘦14公斤：拒絕「快速瘦身」避免復胖
羅美蘭在宣傳電影《黑帶出勤中》（High Five）時坦言，過去人生中雖然常喊著要減肥，但多以失敗告終。這次是因為發現體重快要衝破7字頭，才下定決心進行「長跑式減重」。
她表示：「我不想急於求成，而是當成一場長久戰。大約一個月瘦一公斤，花了整整一年。」羅美蘭認為，瘦得太快容易復胖，因此她採取運動與飲食並進的正攻法，包含皮拉提斯、有氧運動與伸展運動。
羅美蘭的兩大戒律：戒酒、遠離精緻澱粉
在飲食調整上，羅美蘭特別強調「換一種食物吃，但不餓肚子」，其中最有感的改變是：
幾乎滴酒不沾：
她透露減肥期間幾乎不喝酒。醫師指出，酒精會阻礙脂肪燃燒所需的氧氣輸送，並促進壓力荷爾蒙（皮質醇）分泌，導致脂肪堆積在腹部，因此戒酒對消除贅肉非常有幫助。
拒絕精緻澱粉：
在近期播出的旅遊短片中，羅美蘭與好友金淑、張慧珍前往土耳其旅遊。當空服員送上飛機餐麵包時，羅美蘭果斷表示：「我不吃麵包。」讓一旁的金淑感嘆「減肥中的美蘭果然不一樣」。由於麵包屬高血糖指數（GI值）食物，容易導致血糖波動、引發飢餓感並堆積脂肪，羅美蘭的堅定拒絕正是維持體態的關鍵。
皮拉提斯強化核心 找回50歲的「11字腹肌」
除了飲食，羅美蘭將成功歸功於「皮拉提斯」。這項運動能強化核心肌群與腹部深層肌肉，提高基礎代謝率，並矯正體態。
雖然羅美蘭幽默自嘲減肥後的副作用是「過度自信」，笑說：「51歲了還想穿短版上衣（Crop Top），甚至想炫耀11字腹肌！」但她在出席製作發表會時展現出的輕盈體態與流暢線條，確實令同業與好友驚嘆。演員金希沅更驚呼：「美蘭啊，妳怎麼變這麼輕？以前我都抱不動，現在一舉就起來了。」
專業建議：健康減重的長遠優點
專家分析，羅美蘭這種「每個月瘦1公斤」的長跑策略，具備以下優點：
維持基礎代謝率： 減少因急劇減肥導致的肌肉流失。
建立健康生活習性： 長時間的調整能讓身體自然適應健康的飲食與運動頻率。
減少心理壓力： 相比短跑式減肥，長跑式計畫較不容易引發壓力性暴食。
羅美蘭目前仍以再瘦3至4公斤為目標持續努力中。她也鼓勵大眾，比起減少體重數字，更重要的是「健康地瘦下來並維持下去」。
延伸閱讀
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
其他人也在看
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」
2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
22歲谷愛凌冬奧摘銀，強心臟堅定金句令自己更強大：我以我的滑雪表現為榮
谷愛凌在2026年的米蘭冬奧會上，於女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽奪銀，也是她個人冬奧生涯的第4枚獎牌。谷愛凌賽後表示，「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧（slopestyle）滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我感到開心，亦以我的滑雪表現為榮。」
袁詠儀張智霖結婚25周年 晒舊照獲歌頌神仙愛情
【on.cc東網專訊】藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）由拍拖到如今攜手度過了接近30個寒暑，始終恩愛如昔，堪稱圈中模範夫妻。靚靚更花盡心思，將兩人多年來的合照及相關點滴點製作成一條約4分鐘的視頻，上載到社交平台紀念兩人踏入銀婚。
井手上漠為角色下海的內幕！ 網友羨慕客人上輩子燒好香！
日本新生代藝人井手上漠以「無性別男孩」形象爆紅，23歲的他生理性別為男，但自認不屬於任何性別框架，亮麗外型和個人風格圈粉無數。
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
冬奧｜好爆！挪威選手摘銅後自爆偷食 直播訪問喊爆向女友「認錯」
在冬奧男子冬季兩項（Biathlon）20公里個人賽中，挪威選手拉格雷德（Sturla Holm Laegreid）以僅差48.3秒的微弱差距獲得銅牌。28歲的拉格雷德原本應該開心慶祝，卻在賽後接受挪威電視台NRK的訪問時突然情緒崩潰，喊爆向女友「認錯」！
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
梁榮忠轉型做動漫KOL獲邀赴日採訪模型大賽 高達迷成比賽評審 曾因「車震事件」形象插水
近年甚少幕前演出嘅梁榮忠，原來轉型做咗動漫界KOL，不時喺youtube channel大談玩具、模型等話題。
66歲車保羅消瘦惹關注 與過往判若兩人 粉絲擔憂其狀況：瘦到認唔出
66歲資深演員車保羅於影壇活躍超過40年，曾先後效力麗的電視和TVB，其中《鹿鼎記》「胖頭陀」一角為人熟悉，不過車保羅2003年因不滿TVB以2千蚊一年續約條件而離巢。
中年好聲音4 | 藝人代表「白羊君」成5燈歌手其中一人 海兒讚梁煜坤唱法赤裸
「70強一對一PK賽」第3回，今集誕生了5位5燈選手，分別是尹景順、梁煜坤、藝人代表「白羊君」、吳亦偉與陳旭培，當中尹景順、吳亦偉與陳旭培上回合都攞5燈，名副其實是「十燈魔人」！
廖子妤接受葉念琛網台訪問 賀歲片《夜王》扮演柔情似水媽媽生
由馬來西亞來港發展，早期為演員夢見戲就接，直到今天已三度跟黃子華合作，《夜王》即將上映，2026年更首度榮封香港電影評論學會最佳女演員
娛評｜張家輝、古天樂善用Threads宣傳電影吸年輕粉絲 Tyson、游學修卻「低玩」招致負評？
網絡世界日新月異，自2023年Meta推出Threads以來，在台灣、香港等地，就成功取代了盛行於歐美的X（前稱Twitter），成為了短文字交流的重要平台。起初，「脆友」都傾向於年輕一群，但近來的年齡群越來越廣，當然這個新平台，也吸引了一眾藝人投入其中。
金惠允有望拍《解憂雜貨店》！邊佑錫北京吸金吸引粉絲圍觀
【on.cc東網專訊】前年憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫，昨日（9日）下午出發前往北京，現身機場時戴口罩的他向記者透露患上感冒，晚上他便現身北京三里屯出席時裝品牌的店舖開幕活動，吸引大批粉絲聚集在店外圍觀，邊佑錫穿上深灰色西裝和紅色上衣，狀態似乎比下午時好
似英國經典校園劇主角 羅仙尼亞變迷因
【Now Sports】網上最近有人稱羅仙尼亞的外表，和英國一套經典校園劇的角色相似，而這位車路士主帥並不在意，表示做自己就好。英國過去有套頗受年青人歡迎的處境電視喜劇叫《中間人》（The Inbetweeners），講述主角Will McKenzie和他3個朋友在學校裡發生的事，而羅仙尼亞（Liam Rosenior）則被指和Simon Bird飾演的Will有點相似，因此當網民說起這名上月接掌車路士的新帥時，出現了一堆和《中間人》相關的「迷因」。「我的孩子們很喜歡，他們看到《中間人》裡的Will或David Brent的搞笑圖片就傳給我，然後嘲笑我。」羅仙尼亞對記者說：「這對我沒甚麼影響，因為我很少玩社交媒體......有一條評論說我的衣著品味還不錯，但我女兒覺得這太搞笑了，因為她最討厭我的衣著了！」這名上任後帶領藍軍9戰取得7勝的領隊，表示自己和家人對於外界如何審視他，溝通過：「我和他們說，如果我總想著別人怎麼看待我，或者媒體上怎麼寫我，那我就會錯過很多東西。我在這裡的工作已經夠忙的了，所有的精力和時間，都集中在我的球員、球隊、開會以及訓練。」英超 車路士VS列斯聯Now TV
徐若瑄保養秘訣曝光 孖細佬落場鬥波找童年回憶
【on.cc東網專訊】台灣女星徐若瑄（Vivian）雖然已經50歲，但一直被外間激讚凍齡，面上沒有留下歲月痕迹，多年來一直愛運動的她絕對是保養秘訣之一。原來Vivian從小已經養成運動習慣，小時候更是體育健將，小學是田徑成員，中學是籃球校隊。
《迷你兵團與大怪獸》首條預告震撼曝光
《迷你兵團與大怪獸》故事簡介： 自誕生至今超過十年，迷你兵團已成為當代最具代表性的動畫角色。他們風靡全球，深受各年齡層粉絲喜愛，更推動 Illumination 《壞蛋獎門人》及《迷你兵團》系列創下全球超過56億美元的票房佳績；全新作品《迷你兵團與大怪獸》將於 7 月1 日上映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNK