經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」

羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會促安全遣返 藝術創作留住身分與歷史︱Yahoo

羅興亞難民在難民營聚集，要求能安全返回緬甸若開邦 (Photo by Piyas Biswas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
【Yahoo新聞報道】大批羅興亞難民 8 月 25 日在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）的難民營聚集，紀念自 2017 年大規模逃亡以來的 8 周年。他們舉起「不要再當難民」和「遣返才是最終解決方案」的標語，要求能安全返回緬甸若開邦（Rakhine），並將這一天稱為「羅興亞種族滅絕紀念日」。

綜合外媒報道，一名 19 歲難民阿齊茲（Nur Aziz）表示，他們希望回到緬甸，並享有與其他族群同等的公民權利，「我們也希望在緬甸，能像其他族群一樣享有作為公民的權利」。

孟加拉臨時領導人、諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）同日在科克斯巴扎爾出席為期三日的會議，呼籲國際社會推動難民安全返回家園。他指出，羅興亞人與家園的聯繫不能被切斷，並強調「他們返回家園的權利必須得到保障」，呼籲各方合力制定務實路線圖，確保難民能以安全、有尊嚴及自願的方式回到若開邦。

COX'S BAZAR, CHITTAGONG, BANGLADESH - 2025/08/25: (EDITORS NOTE: Image taken with drone) An aerial view of the world's largest Rohingya refugee camp which is home to nearly one million refugees. (Photo by Piyas Biswas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
「全球最大的難民營」

羅興亞危機自 2017 年爆發，當時緬甸軍方在若開邦鎮壓叛亂後展開大規模暴力行動，引發國際社會指控其犯下種族清洗和種族滅絕。超過 70 萬人被迫逃離，多數經步行或乘船進入孟加拉，途中經歷炮擊、屠殺和暴力。孟加拉前總理哈西娜（Sheikh Hasina）當時下令開放邊境，讓難民進入，再加上此前數十年已在孟加拉的難民，至今當地約有 130 萬羅興亞人，其中逾 111 萬集中在科克斯巴扎爾，使其成為「全球最大的難民營」。

多年來，孟加拉政府曾至少兩度嘗試推動遣返，並尋求包括中國在內的國際支持，但因緬甸局勢動盪，若開邦持續不穩，進程一直停滯。如今，在孟加拉的羅興亞人長期依賴外界援助維生，但捐助逐漸縮減，難民營內爆發白喉、疥瘡、丙型肝炎等疾病，加劇困境。

Rohingya children read the holy Quran at a religious school in Balukhali camp in Ukhia on August 26, 2025. "Bangladesh now hosts 1.3 million forcibly displaced Rohingya from Myanmar," Yunus told the aid conference in Cox's Bazar, calling it the "largest refugee camp in the world". (Photo by Piyas Biswas / AFP) (Photo by PIYAS BISWAS/AFP via Getty Images)
以「芋葉」為主題創作影像作品

面對長期流亡的無根生活，羅興亞人亦嘗試透過文化和藝術保存身分與歷史。在無國界醫生支持下，羅興亞攝影師希路（Sahat Zia Hero）與 9 位藝術家和 10 名兒童以「芋葉」為主題創作，展現難民在營地內的生存故事。

希路與攝影師卡林加爾（Victor Caringal）合作的影像作品，記錄下難民日常，盼能在葉上留下屬於羅興亞人的印記。

一名孤單的羅興亞男子，走在難民營的路上。（Victor Caringal） 2017 年，超過 70 萬羅興亞人抵達孟加拉尋求庇護，為騰出空間建造難民營，科克斯巴扎爾的大 片森林被除去。現在，部分植被已重新生長，在人口稠密的營區中讓人們遮蔭，但同時亦標誌着 羅興亞人離鄉別井的第八年。 這張照片展示了難民營的密集環境。營區極其龐大，但各種管制壓得居民喘不過氣。攝影師希路 說：「照片中美麗的綠色和再生的植被，與圖中羅興亞人惡劣的居住環境，形成鮮明對比。」
一名羅興亞婦女走進無國界醫生的巴魯卡里（Balukhali）診所。©Victor Caringal 這名婦女在雨中走過營區，腳步無跡可尋。照片呈現靜止的雨點，就像羅興亞人目前的處境，他 們的生活完全被打住。
一名男子在庫圖巴朗（Kutapalong）營區修補住所。©Victor Caringal 攝影師走在營區內狹窄的街道時，看到這名男子正在修補他的住所。他看起來強壯有力，正在修 補竹製的臨時住所，好讓他和家人安然渡過季風的吹襲。由於營內不准有堅固的永久建築，以便 當局隨時清拆，人們只能用竹子等物料而非磚瓦、混凝土等作建材。對於攝影師卡林加爾來說， 這名男子代表了他對羅興亞人的看法—— 一個必須強韌才能生存的民族，因為他們正承受無人該 面對的困境。
羅興亞難民的住處被迫建於不穩定的斜坡之上。©Sahat Zia Hero 自 2023 年底以來，緬甸若開邦的暴力持續升級，導致更多羅興亞人前往孟加拉尋求庇護。由於 難民營剩餘的空間有限，部分羅興亞人被迫在容易發生山泥傾瀉的土地上建屋，而他們的新家， 亦遠小於他們在緬甸的家。
一名年輕的羅興亞女孩在住所中學習。©Sahat Zia Hero 由於人道援助的資金削減，難民營內的學習中心被迫關閉，營區內 1,179 名教師的合約遭中止。 在難民營，教育被視為羅興亞青年用以改善處境的少數機遇之一。 這張照片展示了年輕羅興亞人的脆弱和希望，也顯示人道援助資金削減對他們帶來的真切影響。 現在削減資金的決定，不止會影響當刻，也會為未來及下一代的羅興亞人帶來漣漪效應。
羅興亞兒童的遊戲與想像。©Sahat Zia Hero 當攝影師路過營區時，看到四周的孩子大笑、玩耍，他們有時或會被責罵；孩子為營區帶來了活 力和喜悅。攝影師希路說，人道援助資金削減導致學習中心關閉，所以才有這麼多孩子在街頭玩 耍。 然而，兒童的遊戲與想像，片刻舒緩了難民營中的高氣壓氛圍。兒童憧憬未來，玩耍不僅是他們 表達希望的方式，也是他們應對種種艱難現實的辦法之一。
一名孩子從風化的山頂俯瞰難民營。©Sahat Zia Hero 伴隨季風而來的暴雨和洪水，加上風化的土壤，有可能造成山泥傾瀉，威脅營區的安全。照片中 的地方原本建有住處，但建築物已在山泥傾瀉中倒塌，這裏目前仍然危險，無人居住。
在住所中經營小食攤的老闆娘拉哈娜（Rayhana）。©Victor Caringal 拉哈娜在難民營開設了一個小食攤糊口。攝影師對拉哈娜的印象深刻，因為她能在狹窄的廚房 內，準備眾多小食。雖然羅興亞難民有糧食援助，但目前每人每月僅得 10 美元（約 78 港元）的 援助，遠不足營區的生存所需。另外，援助資金減少，意味未來糧食援助金額或進一步下降。
穿孔的篷布，以及站在篷布後的一名孩子。©Sahat Zia Hero 這張照片表達一種封閉的感覺。難民營被鐵絲網包圍，當羅興亞人談及生活，便會説起活在封閉 之中。
難民營中被圈養的一隻雞，以及簡單製成的雞籠。©Sahat Zia Hero 農耕活動是羅興亞攝影師希路童年的重要部分。目前在人口稠密的難民營內，羅興亞人沒有永久 住所、土地或私有空間，靠飼養牲畜、種植足夠蔬菜以謀生或裹腹活命已經變得罕見。
一名羅興亞工人正在準備竹材，用於建造和修補臨時住所。©Sahat Zia Hero 攝影師希路解釋，竹子是羅興亞文化中的傳統建築材料。照片中的竹子看似新鮮、翠綠，但其品 質卻遠低於羅興亞人在緬甸若開邦家鄉用於建屋的竹子。
庫圖巴朗（Kutapalong）難民營內用於分隔營區的一座橋樑。©Victor Caringal 攝影師希路看着人們橫越竹橋：兩個女孩謹慎地邁步；兩個男孩則賽跑至橋頂，再做一個後空翻 跳進水裏。希路在營區的八年來，拍攝過很多關於這條橋的照片。這裏原本有道更寬闊的橋，但 經過多個洪水季節，該道橋已被侵蝕、沖走。雖然竹橋看起來危險，但卻是通往鄰近營區的重要 通道。
一名羅興亞人被送往醫療設施。©Sahat Zia Hero 人道組織的救援人員、員工和外國訪客通常開車經過主幹道前往營內各處。但在營區的深處，道 路非常狹窄，許多地方僅能步行前往；需要求醫且無法步行的羅興亞人往往要以人力抬起送往最 近的醫院。在季風吹襲時，路程非常艱辛，一行人前往醫院動輒需要數小時。
