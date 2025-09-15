羅莽曾一度失聯 終現身首映禮因疲勞唔受訪 太太到場全程睇實

羅莽左眼皮似微腫，出現「大細眼」情況，不知是否眼睛受刺激所致。（小紅書影片截圖）

73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。

羅莽在《觸電》佔戲頗重，他表示「對白又多、表情又多，從來未試過嘅」。（facebook@天下一電影 One Cool Film）

羅莽後來都有拍片報平安，對於早前失聯而令各界擔心，羅莽隨即致歉，表示「因為我拍咗咁多年戲，咁都有好多粉絲啊，令到佢哋擔心，我就覺得非常之遺憾，咁我首先呢喺度向大家講聲唔好意思」。片段中羅莽身型明顯較拍攝《觸電》清減，拍片期間不停眨眼，左眼皮似有微腫，出現「大細眼」情況。

尋晚羅莽出席《觸電》首映禮，大會公關向記者表示羅師傅因為攰唔接受訪問。現場所見羅莽似乎狀態仍未回復，但仍有擺pose俾記者影相，羅莽太太亦有到場全程睇實。羅莽喺首映禮上發言不多，但聲音有少少沙啞﹐電影完場後只係向觀眾講句「多謝大家欣賞」。

羅莽太太（白衣女士）全程睇實

羅莽在《觸電》中飾演資深電競選手「八爺」，戲份相當重，他憶述拍攝時很開心，但最初不太習慣，「因為從影以來未試過係咁長時間，同埋壓力好大，因為我整個演出都係好投入去做，對白又多、表情又多，從來未試過嘅，但係而家做完之後， 覺得好有滿足感」。

