羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射

1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，

近日，羅霖於社交平台分享Nathan嘅畢業照。照片中，Nathan身穿學士畢業袍，笑容燦爛地走上台領取證書，羅霖捕捉珍貴一刻，眼神滿是欣慰。隨後，母子倆喺港大校園內瘋狂打卡。其中一張，Nathan坐喺樓梯上，被一群女同學包圍，連羅霖亦笑指「兒子魅力四射」，更留言恭喜Nathan取得碩士學位，寫道：「這只是個開始，追隨你的熱情，媽媽永遠在你身邊支持！」

廣告 廣告

羅霖IG

羅霖IG

羅霖IG

羅霖IG

羅霖IG

羅霖IG

羅霖IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！