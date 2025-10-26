支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者，她以單身媽媽身份獨力撫養長仔劉子榕（Nathan）、次子劉子熙（Jordan）及幼仔劉子晉（Jonathan），三名兒子均是學霸兼各有成就，羅霖可謂苦盡甘來，目前可安心享受人生。羅霖日前接受好友鍾慧冰的網上頻道訪問，自爆已年屆61歲，去年已領取「樂悠卡」，且承認正蜜運中，更重提當年離婚後「淨身出戶」的內情。
鍾慧冰問及羅霖當年離婚時，「點解你會肯淨身出戶嘅呢？你都唔去爭取下攞啲嘢？」。羅霖卻說：「點爭取？人哋有計劃㗎嘛，我哋呢啲真係一張白紙，都冇呢啲咁嘅經驗。」她坦言當年動用六位數字，即數以十萬計金錢去打官司，希望爭取合理的贍養費，「個女律師都同我講，佢話你唔好再打落去喇，對方有錢有時間，你又冇錢，你又要工作，你要湊三個小朋友，我驚你再打官司落，你個人會崩潰。真係會崩潰㗎，因為你要面對嘅嘢太多」。律師勸喻罷手，不如把錢省下來去供兒子讀書，羅霖最終屈服：「我話好啦，我唔打啦，佢想畀幾多就幾多啦咁。」幸好離婚後工作不斷，羅霖縱使每天都只睡三數小時，仍咬緊牙關捱下去。
羅霖憶述當年離婚時，幸好有父母的支持，當年讓她帶着幼子回家暫住，「嗰陣時真係只有我爹哋媽咪一句說話，你返嚟屋企啦，我哋一家人，有飯食飯，有粥食粥」。羅霖知道父母要為她離婚而承受不少閒言閒語，為此感到十分內疚。她表示當年前夫以為免影響兒子為由，要求不要宣布離婚，她答應後，卻因為商談工作關係，被拍照誤以為她有第三者，「其實我哋已經分居咗，唔係話有第三者」，她亦藉此奉勸類似經歷的女士們，「如果你離婚一定要話俾人知你離咗婚，因為係保護自己，因為你唔知道對方會唔會用呢樣嘢嚟攻擊你」。
羅霖當年帶着幾歲大的幼子離家，當時幼子曾問「點解兩個哥哥有大屋住，點解我同你（羅霖）咁屈埋一張床度咁？」，而羅霖答應幼子一年後會搬屋，結果真的做到，而兩個月後，長子稱來住一晚，結果就沒再離開，她當時為了要負責兒子的開支，曾叫對方回家，「跟住佢唔走，咁我又冇可能真係忍心趕佢出去㗎，咁好啦，咁就同我住啦」。詎料再一個月後，次子半夜拖着行李上門，哭訴與爸爸幾乎打架，「問我可唔可以嚟我屋企住一個禮拜，點知冷靜完又話唔走，於是三個仔就跟晒我」。
為了讓三名兒子得到良好培養和教育，羅霖把買樓的錢全投放到孩子身上，讓他們出國留學，現時長子Nathan在香港大學修讀心理學碩士課程，次子Jordan任職心理醫生，去年結婚後在美國定居，幼子Jonathan則在香港浸會大學修讀商科。兒子全部已成年，羅霖可以有自己的生活，她直言自己今年已61歲，笑稱去年已領取了樂悠卡，平日很注重保養身體，更承認有做輕醫美，但強調心態才是最重要。
當鍾慧冰詢問「聽聞你拍拖中喎」，羅霖亦直接回答：「其實呢個朋友呢，就係識咗十幾年㗎喇，由我離婚已經識咗佢㗎喇，當時都有傳過啦，你如果你睇報章，都係同一個人嚟嘅。」又笑稱離婚後有不少追求者，有人稱可跟她結婚，但條件是不要跟她的三名兒子同住，或者叫她不要理會兒子，羅霖把這些對象統統拒諸門外，她笑稱「而家諗返轉頭係有啲蠢」，但其實一直感恩自己所作出的選擇。
