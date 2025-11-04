羅馬中世紀塔樓部分坍塌 受困工人獲救送醫

（法新社羅馬3日電） 羅馬當局今天表示，一名工人正在協助翻修羅馬中世紀古蹟孔蒂塔樓（Torre dei Conti）時，古塔發生部分坍塌，該名工人一度受困，現已獲救。

受傷工人已被送往醫院，羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）說：「我們希望他能安然度過難關。」

羅馬警察局長姜尼尼（Lamberto Giannini）告訴記者，經過「漫長的救援任務」，這名工人已從瓦礫堆中被救出。

孔蒂塔樓在將近中午時分發生部分坍塌，瓦礫掉落至街道上，空氣中瀰漫著濃厚的白色塵土。

根據羅馬尼亞外交部，受困的工人是羅馬尼亞籍，他在受困期間「意識清楚」。

消防單位發言人告訴法新社，稍早有另外3名工人從現場撤離，其中一人情況危急。

這座塔樓位於繁忙地區，就在帝國廣場大道（Imperial Forum）旁，鄰近義大利頭號旅遊景點羅馬競技場（Colosseum）。

約一個半小時後，塔樓發生第二次部分坍塌，揚起更多滾滾塵土。

姜尼尼表示，在第一次坍塌後，消防人員設法在受困男子周圍「設置了一些防護」，因此當第二次坍塌發生時，他受到了保護。

孔蒂塔樓的歷史可追溯至13世紀初期，目前正使用歐盟資金進行修復。

羅馬文化遺產局在一份聲明中說，今天的坍塌影響了一座扶壁和塔樓的部分基座，接著是部分樓梯間和屋頂。